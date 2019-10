Jeugdig AZ houdt gelijke tred met Brits grootkapitaal

Coach Ole Gunnar Solskjaer. Beeld BSR Agency

Met een nieuw zelfbewustzijn wil AZ ook Ajax en PSV uitdagen en in de Europa League toonde de nummer 3 van Nederland geen ontzag voor Manchester United. Hoewel AZ op het kunstgras van ADO Den Haag bleef steken op 0-0 tegen een Brits gelegenheidsteam mocht het zich de morele winnaar noemen. Manchester United behaalde een recordomzet van 711 miljoen euro en is een handelshuis geworden. Bij AZ regeert nog het pure voetbal en wordt de jeugd gekoesterd.

Het grootkapitaal parkeerde de bus even in Den Haag en nam genoegen met een zouteloze remise. Voor Manchester United kwam het duel met AZ ongelegen, omdat de gevallen topclub maandag nog tegen Arsenal speelde en zondag op bezoek moet bij Newcastle United. Je hoeft het machteloze spel van Manchester United maar één helft te aanschouwen om de geuzennaam ‘Boring United’ te begrijpen.

Met of zonder de sterspelers mist Manchester United creativiteit, flair en snelheid, waardoor de aanvalspatronen even als steriel als voorspelbaar zijn. Iedereen was opgelucht, toen coach José Mourinho werd vervangen door Ole Gunner Solskjaer, een kind van de club. Solkskjaer heeft veel krediet door zijn winnende treffer in de Champions Leaguefinale tegen Bayern München in 1999, maar twintig jaar later verraden de wallen onder zijn ogen dat hij een hondenbaan heeft in Manchester.

Prioriteiten

De opleving onder zijn regie is alweer vergeten, Manchester staat in de Premier League slechts tiende met 9 punten uit 7 duels. De competitie heeft dan ook meer prioriteit dan de Europa League, al won Manchester met Mourinho als coach dat toernooi nog in 2017 na een afzichtelijke finale tegen Ajax.

Maandag speelde Paul Pogba nog tegen Arsenal, maar de sterspeler van United kreeg weer te veel last van zijn enkelblessure. De Franse middenvelder flirtte in de zomer openlijk met Real Madrid, maar Manchester liet hem niet gaan. Nu staat de mokkende Pogba model voor een ploeg, waar plichtmatigheid elk plezier heeft verjaagd. Maar om het sprankelende AZ meteen favoriet te noemen? Dat ging coach Arne Slot toch te ver.

Hij weet ook wel dat een uitwedstrijd tegen Newcastle United van een ander kaliber is dan een bezoek aan Willem II met AZ. Leuk dat zijn ploeg in de eredivisie slechts drie doelpunten incasseerde. ‘Maar je kunt het niveau niet vergelijken met de Premier League.’

Jeugdspelers

Volgens Slot beschikt Manchester United bovendien over de beste jeugdspelers van Engeland. Maar of die nu zoveel beter waren dan de talenten van AZ? Solksjaer heeft een waslijst aan blessures en stelde in de Europa League wederom de 18-jarige spits Greenwood op.

Ook de 19-jarige linksback Williams en de even oude middenvelder Gomes kregen een kans in Den Haag. Ze brachten zelfs de eigen fans niet in vervoering, want Manchester creëerde voor rust welgeteld één kans. Greenwood zag zijn schot geblokkeerd door AZ-verdediger Ron Vlaar, die met Aston Villa ooit tegenover een beter United stond.

Louis van Gaal zal op de eretribune in Den Haag hebben geconstateerd dat zijn voormalige Britse werkgever niet beter voetbalde dan de club, waarmee hij tien jaar geleden landskampioen werd. Het lijkt wel alsof alle topaankopen snel wegkwijnen op Old Trafford.

In 2018 kwam Fred voor 60 miljoen Britse pond over van Sjaktar Donetsk, maar de sierlijke Braziliaan speelt nauwelijks bij Manchester United en was ook tegen AZ onzichtbaar. En het kunstgras mocht niet als excuus worden gebruikt, al blijft het zonde dat AZ zijn eerste, Europese topwedstrijd in jaren niet kon spelen in het eigen stadion.

Natuurlijk uitte Manchester United-coach Solskjaer in een gloedvol betoog zijn afkeer van het ‘astroturf’, waarvoor elke Britse profvoetballer zijn neus ophaalt. Hoe kunnen ze in Nederland op een ‘plastic mat’ voetballen, vroeg Solskjaer zich af. AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners had hem al fijntjes van repliek gediend. ‘Een topvoetballer kan op elke ondergrond uit de voeten.’

Het was maar goed dat Solskjear wel zijn eerste doelman De Gea had opgesteld. De Spanjaard pareerde voor rust een schot van Idrissi en antwoordde in de tweede helft met een knappe reflex op de inzet van Wijndal. De linksback denderde wederom gretig over linksbuiten heen, zoals de Japanner Sugawara als ‘tweede rechtsbuiten’ de geschorste Svensson deed vergeten.

De flitsende AZ-patronen leidden tot een overwicht, zonder dat de Engelse muur gesloopt werd. Pas in de slotfase drong Manchester United even aan en mocht AZ van geluk spreken dat de VAR ontbreekt in de Europa League. Een videoscheidsrechter had de Litouwse arbiter Mazeika vermoedelijk laten weten dat de tackle van Wuytens op de benen van invaller Rashford met een penalty kon worden bestraft.

Het Britse cynisme won het echter niet van de Hollandse spelvreugde en met twee punten uit twee duels in groep L heeft AZ zeker nog uitzicht op een vervolg van zijn Europese veldtocht.