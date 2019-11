Jeugdidool Tsitsipas is een potentiële nummer 1 van de wereld

Winnaar Stefanos Tsitsipas van Griekenland in actie tegen Dominic Thiem (Oostenrijk). Beeld EPA

Vorig jaar was Stefanos Tsitsipas de kampioen van de Next Gen Finals, het toernooi voor de talenten in het proftennis. Zondagavond veroverde de 21-jarige Griek de officieuze wereldtitel bij de ATP Finals, het toernooi voor de beste acht tennissers van het jaar. Tsitsipas is niet alleen het nieuwe idool van de jeugd, hij manifesteerde zich in de O2 Arena als een potentiële grandslamwinnaar en nummer 1 van de wereld.

Zaterdag had Tsitsipas in de halve finales de 17 jaar oudere Roger Federer een spiegel voorgehouden, zondagavond versloeg hij in een schitterende finale Dominic Thiem in drie sets: 6-7,

6-2, 7-6. De 25-jarige Thiem maakte in Londen grote indruk door in de Björn Borg poule zowel Novak Djokovic als Federer te verslaan.

Beste atleet

In het gevecht tussen twee baseliners met een enkelhandige backhand ontsnapte Thiem nog in de eerste tiebreak (8-6), maar toonde Tsitsipas zich wederom de beste atleet. Terecht roemde Federer het fenomenale voetenwerk van de speler die hem ook al bij de Australian Open had verrast. Tsitsipas lijkt over de baan te zweven, niemand bestrijkt het complete veld zo elegant en soepel als hij.

Tsitsipas is in meerdere opzichten gewild, met zijn rijke schare supporters op de sociale media spreekt hij een nieuwe doelgroep aan. De tennissport mag eindelijk jonge hemelbestormers verwelkomen, een drastische verjonging van de fans is nodig om de toekomst van de sport te waarborgen. Nick Kyrgios is de clown met zijn rare fratsen, Tsitsipas en in zijn spoor Alexander Zverev, Danill Medvedev en Thiem loodsen het tennis naar een tijdperk zonder de Grote Drie Nadal, Djokjovic en Federer.

De Laver Cup in Genève bleek achteraf de ideale masterclass voor de twintigers Tsitsipas, Thiem en Zverev. Ze werden begeleid door Nadal en Federer, die zich bijna vaderlijk over hen ontfermden. Zelden werd Zverev bij de strijd tussen Team Europa en een wereldteam – een kopie van de Ryder Cup in het golf – zo streng toegesproken als door zijn mentoren. ‘Geen negatieve lichaamstaal meer’, zei Nadal. En Federer: ‘Ik wil geen gezeur meer, ga voor elke bal.’

Dubbelpartner

Het waren heerlijke beelden en Tsitsipas zat als dubbelpartner van Nadal en Federer op een roze wolk. Hij besefte dat de iconen van het tennis dagelijks als een prof leefden en raakte onder de indruk van hun intensiteit. De ATP Finals is echter geen betrouwbare graadmeter voor de progressie van de jeugd.

Vorig jaar heerste Zverev, maar het bleek geen opmaat voor zijn doorbraak bij de grandslamtoernooien. ‘Toch zal in 2020 een nieuwe grandslamkampioen opstaan’, zei Zverev, na zijn nederlaag in de halve finales van de ATP Finals tegen Thiem. ‘Tsitsipas, Medvedev, of Thiem. En ik hoop er ook tussen te staan.’

Met een ironisch lachje diende Federer de media van repliek. Of hij nu werkelijk het stokje had overgegeven aan de nieuwe generatie? ‘Die vraag hoor ik al tien jaar. Natuurlijk komen de jongere spelers dichterbij. Maar kijk eens naar de wereldranglijst, wie hebben de afgelopen jaren nummer 1 gestaan? Dan kom je nog steeds uit bij Nadal, Djokovic en mij. Bizar, want we worden er niet jonger op.’

Federer had natuurlijk een punt. Nadal werd in de O2 Arena gehuldigd als de oudste tennisser ooit die het seizoen afsluit als nummer 1 van de wereld. ‘Niet gek voor een speler van 33 en een half jaar’, zei hij, met de nadruk op dat halve jaar. Djokovic kon de eerste plaats alleen behouden door de ATP Finals te winnen, maar werd uitgeschakeld door Federer.

Smartelijke nederlaag

Het voelde als een oprisping van de 38-jarige Zwitser, hoe mooi de revanche ook was voor zijn smartelijke nederlaag tegen Djokovic in de Wimbledonfinale. Toch was het voor Federer slechts een poulewedstrijd op één van zijn favoriete indoorbanen, niets kon de pijn wegnemen van de gemiste matchpoints op zijn service in de Wimbledonfinale met de eerste tiebreak op 12-12.

Voor Federer was de seizoensafsluiting een pijnlijk deja-vu met de ouverture bij de Australian Open. Toen liet hij tegen Tsitsipas 12 breakpoints onbenut, zaterdagavond werkte de nieuwe kampioen met veel bravoure 11 van de 12 breakpoints voor Federer weg. Het was zo’n avond, waarop Federer zich ineens heel erg 38 voelde.

Op Roland Garros vertolkte Thiem het grootste dilemma voor de uitdagers van de elite. Je moet ze alle drie voorbij om een grandslamtitel te veroveren. Thiem overleefde in de halve finales van Roland Garros een slopende vijfsetter tegen Djokovic en stond vervolgens in de finale tegen Nadal met een lege tank.

Thiem speelde in Londen buitenaards tennis tegen Djokovic, ook Tsitsipas heeft het complete pakket. Medvedev en Zverev kunnen op een goede dag ook van iedereen winnen. Ze zullen het in 2020 moeten bewijzen bij de grandslamtoernooien, want de rijpe dertigers laten zich niet zomaar verjagen.