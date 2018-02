Jeugd moet de pleintjes op en trainers moeten creativiteit en lef stimuleren

Oussama Assaidi is niet alleen de koning van de passeeractie in Nederland, zijn motoriek kan zo worden opgenomen in het kabinet van vreemde loopjes. Alsof zijn hoofd sneller wil dan de rest van zijn lijf en zijn nek moeite heeft de boel bij elkaar te houden.



Het is door de jaren heen wat erger geworden, dat kromme loopje. 'Topsport is niet gezond', zegt de 29-jarige, in Marokko geboren en in Amsterdam opgegroeide vormgever van FC Twente.