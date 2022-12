Jeugd mag rondkijken op medaillefabriek Papendal. ‘Zag je die bovenbenen? Dat was Jeffrey Hoogland’

Veel atleten worden op Papendal klaargestoomd voor het grote werk, zoals hier de atleten N’ketia Seedo (r) en Zoë Sedney. Beeld ANP

Olympische carrières zouden best weleens hier op deze dinsdag kunnen beginnen, oppert de Arnhemse wethouder Sport. ‘Misschien ontdek je vandaag je sport wel’, zegt Bob Roelofs (66) tegen een groep van ruim twintig kinderen van de Arnhemse Johannesschool die bijna allemaal aan sport doen, vooral voetbal. ‘En als ik in het bejaardenhuis zit, zijn jullie op de Olympische Spelen.’

Roelofs deed dinsdag de aftrap van Het Geheim van Papendal, een programma waarmee kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen in Arnhem komend jaar kennismaken met sport en topsport. De gemeente Arnhem wil deze kinderen meer laten bewegen, een uur per schooldag is de ‘beweegrichtlijn’. Tegelijk moeten ze leren dat gezonde voeding ook heel lekker kan zijn.

Uiteindelijk wil de gemeente de neerwaartse trend stoppen van de ledenaantallen van sportclubs in de omgeving. En wie weet leidt lidmaatschap van een sportclub wel tot olympisch succes.

Olympic Training Centre Papendal, het wereldvermaarde topsportcentrum binnen de gemeentegrenzen, kwam snel in beeld als de plek waar kinderen niet alleen met veel uiteenlopende sporten kennis kunnen maken, maar ook tegen olympische medaillewinnaars aan kunnen lopen. Zoals Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, goed voor zilver en brons op de olympische zevenkamp in Tokio. De twee zijn net klaar met een training op de 130 meter lange indoor sprintbaan in de Arnhemhal.

Bovenbenen van Hoogland

‘Zag je die bovenbenen? Dat was Jeffrey Hoogland’, zegt een leerkracht nadat de giechelende kinderen met afgewende blik langs de olympisch- en wereldkampioen baanwielrennen zijn gelopen. Hoogland lag in zijn onderbroek op een matje met naast zich zijn fysiotherapeut op de knieën.

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, was bij de quiz aan het begin van de dag het goede antwoord op de vraag wat het motto is van de Olympische Spelen. Alle kinderen weten dat.

Papendal benadrukt het omgekeerde. ‘Topsport gaat om winnen en presteren’, klinkt het in een filmpje over het gezonde eten dat de kinderen bij de topsportlunch krijgen. Al snel weten ze dat dat op Papendal nooit uit een pakje of zakje komt en wat een sporter nodig heeft: ‘Koolhydraten, vetten en eiwitten!’

Van de 36 medailles die TeamNL won in Tokio, kwamen er 19 uit Papendal, leren de kinderen bij de rondleiding over het weidse topsportcentrum dat naar eigen zeggen tot de top-10 van de wereld behoort. Maar liefst 148 gouden medailles verzamelde Nederland bij alle Olympische Spelen, kregen de kinderen bij de quiz te horen. België staat maar op 46. ‘Want wij hebben Papendal’, klinkt het.

Stralende topsporters

In alle sporthallen waar de kinderen voor deze ene keer mogen komen, lopen ze door gangen met portretten van medaillewinnaars die zich op Papendal op hun succes hebben voorbereid. Alleen stralende topsporters. ‘Als je faalt in de voorbereiding, moet je je voorbereiden op falen’, staat vrij vertaald in het Engels op de muur van de naar Wim Ruska genoemde judohal.

‘Je moet eigenlijk al bij de beste van Nederland zitten om hier te mogen trainen’, waarschuwt Papendal-directeur Jochem Schellens. Marcus uit groep 8, de langste van het stel, zou dat wel willen. Hij houdt van sport, vooral rennen geeft hem het gevoel dat hij de wereld aankan. ‘Ik wil atleet worden, maar ik ben te snel gegroeid.’ Zo snel dat hij nu problemen met zijn knieën heeft. ‘Het zou vanzelf beter moeten worden’, zegt Marcus nadat hij op de atletiekbaan heeft moeten snelwandelen tussen rennende klasgenoten. ‘Maar soms vind ik het moeilijk gemotiveerd te blijven.’

Voetbal, turnen, tennis zijn de sporten die de kinderen het vaakst noemen als hun favoriete sport. Maar misschien zouden ze meer plezier beleven aan boulderen, flagfootball, survivalrun of een van de in totaal dertig sporten die ze in Arnhem net zo vaak als ze willen gratis kunnen uitproberen.

BMX’en

Zoals BMX’en. Kennismaken met deze olympische sport, met veel Nederlandse successen, is waar de kinderen vooral naar uit hebben gekeken. Instructeur en freestyle BMX’er Pim Scheers, die droomt van olympische deelname, heeft steeds moeilijkere trucjes bedacht.

Mirjam gilt het uit als de lastigste opgave lukt. Dylayla, ook al snel één met de fiets, kan zich wel iets van het leven van topsporter voorstellen, maar dan wel met een teamsport. Tydjairo – ‘er is bijna niemand die zo heet’ – heeft profvoetballer worden als droom. ‘Alleen, ik kan niets met links. En ik sta linksachter. Ik wil rechts staan.’

David, die nu voetbalt, maar ook wil gaan basketballen, heeft het kleine fietsje al snel onder controle en kan met de voeten op beide trappers vrij lang stilstaan. ‘Ik denk dat ik dit ook wil gaan doen’, besluit hij als hij de slakkenrace heeft gewonnen. Hij ging het langzaamst van A naar B.