Jeugd laat zich gelden bij opening Tata Steeltoernooi

De Nederlandse Jorden van Foreest (links) speelt tegen de Chinese Yangyi Yu (rechts) tijdens de eerste ronde van de 82ste editie van het Tata Steeltoernooi. Beeld EPA

Vier jonge nieuwkomers lieten meteen zien dat met hen niet te spotten valt. Terwijl de gevestigde namen begonnen met kalme remises, namen de Amerikaan Xiong (19), de Iraniër Firouzja (16) en de Russen Doebov (23) en Artemjev (21) de leiding in het prille klassement. De Amerikaan So kon als enige toptienspeler hun tempo volgen.

Lang zag het ernaar uit dat Alireza Firouzja, de jongste en talentvolste debutant, zijn entree op het erepodium extra glans zou geven met twee winstpartijen op rij. Zaterdag kreeg hij hulp van de Wit-Rus Kovalev, die in de openingsfase verongelukte. Zondag bereikte Firouzja tegen de Pool Duda opnieuw een gewonnen stand, die hij vervolgens zo ernstig bedierf dat hij blij mocht zijn met een half punt.

De favorieten keken minzaam toe bij het geweld van hun kroonprinsen. Anish Giri overleefde probleemloos een op papier lastig programma tegen de wereldkampioen en diens laatste uitdager. Zowel tegen Magnus Carlsen als tegen Fabiano Caruana had hij het beste van het spel, zonder serieus in de buurt van winst te komen. Carlsen bevestigde zijn reputatie als langzame starter met een onbeduidende remise in zijn tweede partij tegen de Chinees Yangyi Yu.

Voor de andere (oud)wereldkampioen Vishy Anand zal het een vreemde gedachte zijn dat slechts één van zijn concurrenten (de Rus Vitjoegov) was geboren, toen hij in 1989 de eerste van vijf eindzeges in Wijk aan Zee behaalde. Vaak moet de 50-jarige Indiër de vraag beantwoorden of hij wel eens aan zijn pensioen denkt. Zijn antwoord is steeds dat hij van schaken houdt en pas zal stoppen als die liefde mocht verdwijnen.

Hopelijk blijft Anands verknochtheid aan het spel intact na de pijnlijke nederlaag die hij zondag moest slikken tegen Wesley So. Kort na de openingszetten bracht Anand een stukoffer dat menigeen onaangenaam verrast zou hebben. Maar toen zijn tegenstander de volgende serie zetten razendsnel uit zijn mouw schudde, besefte Anand dat hij in de val was gelopen. So had bij zijn voorbereiding terecht vastgesteld dat een op het eerste gezicht levensgevaarlijke aanval spoedig zou doodbloeden.