Jeugd AZ brengt met zege op Real Madrid ode aan de opleiding van voetballers

AZ-middenvelder Kees Smit (17) houdt, omringd door leeftijdgenoten van Real Madrid, het overzicht. De AZ-jeugd was met 4-0 te sterk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ongeremd, onbevangen enthousiasme rolt van de barstensvolle tribunes van de Kalverhoek, bij weer een doelpunt van AZ. De razendsnelle Ernest Poku dribbelt alleen op de doelman van Real Madrid af en jaagt de bal heerlijk in de touwen; 2-0.

AZ bereikt de finaleronde van de Youth League, de Champions League voor spelers tot 19 jaar, met een eindtoernooi van de laatste vier in de achtertuin van de Uefa in Nyon. Volgende tegenstander, op 21 april: Sporting Portugal, dat eerder met 5-1 van Ajax won.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Wat zich hier voltrekt op het trainingscomplex in Wijdewormer, 4-0 tegen Real Madrid, na de 0-3 bij Barcelona twee weken geleden, is een ode aan de opleiding van jeugdvoetballers. Vroeg selecteren in het reservoir talent in vooral Noord-Holland. Trainen. Werken volgens een visie. Altijd beter willen worden, en genieten op de hoogtijdagen.

Rijen dik

Rijen dik staat het publiek. Guus Hiddink zit behaaglijk, turend in de zon, tussen de AZ-directeuren Robert Eenhoorn en Max Huiberts. ‘Ik heb genoten’, zegt hij, in de euforie na afloop. ‘Real had vaak de bal en drong sterk aan, maar AZ brak telkens razendsnel uit met sterke, moderne voetballers. Snelheid, dat is het voetbal van tegenwoordig.’

Een paar rijen lager zit Raymond Domenech, voorheen bondscoach van Frankrijk. Talloze scouts omzomen het veld. De jongste jeugd van AZ zingt over AZ waarmee ze opstaan en naar bed gaan. Jongens geven boksen aan de winnaars, iets oudere jongens. De pers is uitgerukt. Op en rond het veld is Spaans te horen, met krachttermen onder plukjes publiek als tijdens de rust de sproeier aangaat en menigeen een nat pak haalt.

Variatie in namen bij AZ, van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro tot middenvelder Kees Smit. De meesten zijn afkomstig uit de regio. ‘Het is mooi dat we onszelf zo laten zien’, vindt Owusu-Oduro, die woont in Purmerend. In tien minuutjes is hij bij de club. Hij traint vaak mee met het eerste elftal en speelt ook al voor Jong AZ, in de eerste divisie. ‘In de Keuken Kampioen Divisie voetballen we tegen volwassen mannen. En het niveau van de training bij het eerste elftal is hoog.’

‘Dit is de kroon op een mooi proces’, oordeelt hoofd opleiding Paul Brandenburg. ‘Het uiterste uit iedereen halen. Openstaan voor ontwikkeling, vasthouden aan je visie. En als er een keer iets mislukt, gaat niet meteen je kop eraf in deze rustige omgeving.’

Heel AZ blij met weer doelpunt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoogtijdagen voor AZ

Hoogtijdagen dus voor AZ uit provinciestad Alkmaar, want donderdag is de achtste finale van de Conference League tegen Lazio, met het eerste elftal, na de 1-2 in Rome vorige week. En vrijdag ontvangt Jong AZ, de hoogst geklasseerde ‘Jong’- ploeg in de eerste divisie, FC Eindhoven.

De bedoeling is dat in de selectie voor het eerste elftal zeker vijftig procent zelf is opgeleid. Vijf miljoen euro investeert AZ jaarlijks in de opleiding. Alleen al de in Alkmaar opgeleide Teun Koopmeiners, Guus Til, Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal leverden gezamenlijk meer dan zestig miljoen euro op in recente jaren. Telkens breken nieuwe spelers door, al wordt dat lastiger naarmate het niveau van het eerste elftal toeneemt. Centrale verdediger Wouter Goes had willen meespelen tegen Real, maar hij is door al die geblesseerde centrale verdedigers doorgeschoven naar het eerste. Myron van Brederode, Fedde de Jong, Maxim Dekker, Mexx Meerdink en Goes dus, allemaal uit de opleiding, maakten dit seizoen al hun debuut in het eerste.

Hugo Hovenkamp (72), een van de iconen uit het verleden, tegenwoordig scout van AZ, geniet zichtbaar: ‘Dit is echt een hoogtepunt voor de club. Hiervoor doe je het allemaal.’ Hoe anders ging dat in zijn jeugd, in Groningen. ‘Ik mocht pas op voetbal toen ik tien was, maar ik vond er niets aan. Pas op mijn twaalfde werd ik lid van GVAV.’

Zoeken naar verbeterpunten

Technisch directeur Max Huiberts: ‘We weten al even dat we een goede opleiding hebben, maar we zoeken altijd naar verbeterpunten.’ Twee keer per dag op het veld trainen is een doel, maar dan is het nodig dat er slaapplaatsen zijn op het complex, om tussendoor te rusten. ‘We zijn bezig met dertig eenpersoonskamers.’ Er is ook een schoolgebouw op het complex, zodat jeugdspelers vaker hele dagen op de club kunnen zijn. Nee, niet altijd, want spelers behoren zich ook in het leven buiten AZ te begeven.

Na de zege omhelzen talenten aan de rand van het veld vrienden en familie. Brandenburg: ‘Als je tien jaar geleden had gezegd dat AZ de laatste vier zou bereiken van het grootste Europese toernooi voor jeugd, was je raar aangekeken.’