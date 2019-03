Jetze Plat verpulvert werelduurrecord handbiken: ‘Zwaarste uur van zijn leven’

Jetze Plat na zijn prestatie op de wielerbaan van Omnisport. De handbiker heeft met overmacht het werelduurrecord gepakt. Met 44,749 kilometer reed hij elf rondjes meer dan het vorige record. Beeld ANP

Vooraf rijdt hij in zijn rolstoel over het middenterrein. Hij gaat nog eens op de foto, inspecteert de baan voor een laatste keer. ‘Best spannend zo. Nu moet ik het laten zien.’ In één uur 169 ronden van 250 meter rijden, dat is genoeg om het wereldrecord van landgenoot Geert Schipper (42.165 meter) te verbeteren.

Dat lukt de 27-jarige Plat ruim, met 44.749 meter. Hij verpulvert het oude record met meer dan tien ronden verschil. ‘Het zwaarste uur van zijn leven zit erop’, roept de presentator door de luidspreker. De uitputtingsslag is aan zijn lichaam af te zien. De aders van zijn armen zijn goed zichtbaar. Zijn biceps en triceps volgeblazen, de schouderpartij is reusachtig. Net als de vreugde. ‘Ik ben heel blij dat het gelukt is. Dit is alles wat erin zat.’

Plat werd geboren met twee onvolgroeide benen. Om toch met de fiets naar school te kunnen, begon hij op zijn 12de met handbiken: fietsen met de armen. De Amsterdammer bleek talent te hebben. ‘Op mijn 16de wist ik dat ik de top zou kunnen halen.’

Hij is zeven keer wereldkampioen geworden en is de eerste paralympische kampioen op de triatlon. Vorig jaar werd Plat gekozen tot sportman van het jaar. Zijn voorbereiding op de Spelen van Tokio in 2020 begint pas in mei en daarom wilde Plat in de winter iets te doen hebben. Het werelduurrecord leek hem een mooie uitdaging.

Voor zijn recordpoging is een speciale, aerodynamische ligfiets ontwikkeld, zonder versnellingen en remmen. Plat kan zijn armkracht er helemaal in kwijt. Hij produceert een uur lang bijna 250 watt aan vermogen, meer dan coach Guido Vroemen hem had opgedragen. Voor een doorsnee sportmens is 250 watt met de benen nog te doen, maar niet voor zo lang. Naast de baan krijgen de toeschouwers de kans om het zelf op een handbike te proberen. De kracht van Plat blijkt zeldzaam.

Over anderhalf jaar gaat hij in Tokio voor drie gouden medailles. ‘De wegwedstrijd en de tijdrit op de handbike, en de triatlon. Drie keer goud zou heel mooi zijn. Ik heb hier laten zien wat ik waard ben.’