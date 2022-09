Jetlag geen verklaring voor 20 minder watts

Bauke Mollema in Australië Beeld Getty Images

De olympisch kampioen tijdrijden bij de vrouwen en de nationaal kampioen bij de mannen fietsten ver onder hun kunnen – zevende en 25ste – en ze wisten beiden totaal niet waar het aan lag.

Opvallend was dat ze zondag allebei met een uitstekend gevoel op het startpodium stonden. Dit zou wel eens de dag worden waarop ik weer wereldkampioen word, dacht Van Vleuten, tot halverwege de mokerslag kwam: haar tussentijd bleek minuten te langzaam. Na die mentale tik restte slechts afzien.

Mollema had dagenlang prima op de tijdritfiets getraind en de juiste, hoge wattages getrapt. ‘De eerste 10 minuten voelden ook goed aan.’ Maar toen hij naar zijn fietscomputertje keek, schrok hij. Hij duwde 20 watt minder dan normaal. Dat dat veel is, voelde hij aan de windvlaag die Stefan Küng, die tweede werd, produceerde. Al na driekwart van de tijdrit ging de Zwitser over Mollema, 1,5 minuut eerder gestart, heen.

Mollema en Van Vleuten waren niet de enigen die in het duister tasten. Ook topfavoriet en regerend wereldkampioen, de Italiaan Filippo Ganna, niets begreep van zijn off-day: hij werd slechts zevende. ‘De afgelopen dagen reed ik juist hoopgevende wattages.’

Onverklaarbaar

Wielrennen is inmiddels zo datagedreven dat als bijvoorbeeld vermogenscijfers onverklaarbaar slecht zijn, naar andere data wordt gezocht voor een sluitende verklaring. De meest gehoorde na de WK-tijdritten luistert naar de naam jetlag. Maar helaas, de data rondom de pogingen om het tijdsverschil te verslaan, tonen weinig overeenkomsten bij zowel verliezende als winnende renners.

De vuistregel is dat het één dag wennen kost aan elk uur tijdsverschil. Europa-Australië is acht uur. Ganna was al ruim 10 dagen in Australië toen hij zondag pijnlijk zichtbaar halverwege instortte. Mollema was er evenzeer vroeg bij en liet precies een week voor de tijdrit weten dat hij zijn eerste rit er in Australië op had zitten.

Anderzijds: Ellen van Dijk kwam tegelijk met Mollema aan in Australië en won er haar derde wereldtitel in de tijdrit. De Noor Tobias Foss was dan weer laat in Australië, maar is nu wereldkampioen tijdrijden bij de mannen. Zou dat komen omdat hij de westelijke route via Canada nam? De biologische klok heet zich sneller naar west dan naar oost aan te passen.

Jetlagprotocol

Ook Van Vleuten zat later dan de vuistregel voorschrijft op de fiets. Ze was tijdens de Vuelta die ze won al begonnen met het jetlagprotocol waarbij renners ruim van te voren, stapsgewijs de dag- en nachttijden van Australië aanhielden – avondeten rond lunchtijd.

Renners gebruiken ook lichttherapiebrillen om het tijdsverschil te overbruggen. Dat lukt, zeggen oud-renners, het hoofd eerder dan het lijf, mede door de fysiek zware, want lange vliegreis. Zo pakte Mathieu van der Poel in de 25 uur van Brussel-Dubai-Sydney nauwelijks slaap. Wel was hij bij aankomst zo moe dat hij de eerste nacht in Australië sliep als een roos.

Van der Poel reed twee dagen later prima in de gemengde-ploegentijdrit, die echter voor Nederland in het water viel door een aflopende ketting bij Mollema en een klapband voor Van Vleuten. Tegen falend materiaal helpt geen enkele theorie over het effect van jetlag op topsporters.