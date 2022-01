Jesper Karlsson, de trukendoos van AZ: ‘Als ik in mezelf geloof, komt alles goed’

Jesper Karlsson van AZ probeert met een spectaculaire omhaal te scoren tegen Cambuur. Het lukt niet, de wedstrijd eindigt in 0-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Omhalen is als ademhalen voor Jesper Karlsson. Te pas en te onpas probeert de Zweedse aanvaller van AZ een hoge voorzet achter of naast zich met zijn wreef zo te raken dat de bal tegen het doelnet slaat. ‘Het is mijn favoriete truc, hoort bij mijn spel. Ik doe het al mijn hele leven. Ik heb er meer vertrouwen in dan in koppen. Heb op die manier ook vaker gescoord in Zweden’, zegt Karlsson.

Ook zaterdagavond tegen Cambuur gooide Karlsson (23) er tweemaal een (halve) omhaal uit. De spektakelstukjes haalden de samenvatting van Studio Sport, ook al troffen ze geen doel. Zoals alles wat het dominante AZ probeerde zonder succes bleef met een remise (0-0) tot gevolg.

Een omhaal is technisch moeilijk en niet helemaal zonder gevaar vanwege de landing op rug of arm. Karlsson brak in 2019 zijn arm na een omhaal tijdens een training bij zijn vorige club IF Elfsborg. ‘We speelden voetvolley, het was al mijn veertigste omhaal.’

Hij zucht. ‘Ik had een easy body, een makkelijk lijf, toen ik jong was. Ik oefende de omhaal overal, op het veld, op straat, in de gymzaal. Nu moet ik iets meer oppassen. Maar toen mijn arm na drie maanden genezen was, probeerde ik het direct weer. Het gaat vanzelf.’

Majestueuze trap

Karlsson beschikt over een majestueuze trap, dit seizoen schoot hij al vijfmaal raak van buiten het strafschopgebied. AZ, moeizaam gestart aan het seizoen door het vertrek van de belangrijke basisspelers Koopmeiners, Stengs en Boadu, bloeide de laatste maanden mede door zijn input op. Negen zeges op rij brachten de ambitieuze Alkmaarders verder in het bekertoernooi, in de Conference League en op de ranglijst. Winst op Cambuur had een entree in de top-4 betekend. Maar de uitstekend georganiseerde promovendus hield stand in Alkmaar.

‘Jij houdt van trucs, hé?’, stelt Karlsson na afloop in het spelershome als het gesprek met de Volkskrant twintig minuten op streek is en het veelvuldig over omhalen, schijntrappen en rabona’s (voorzetten achter het standbeen) is gegaan.

Zijn zware, trage stem, accent, de korte wedervragen en zelfverzekerde conclusies doen denken aan Zlatan Ibrahimovic, zijn illustere, in spektakel en succes gespecialiseerde landgenoot. ‘Natuurlijk is hij een van mijn voorbeelden, ook vanwege zijn omhaaltechniek. Maar ik keek ook veel naar Ronaldinho en Neymar. Ze geven iets extra’s aan het spel. Voetbal is speciaal als je iets doet dat uit het niets komt en daadwerkelijk effect heeft.’

Een grote trukendoos

Trucs komen bij hem vanzelf. ‘Ik speel op mijn intuïtie, ik denk niet te veel na. Ik ben wel veranderd, toen ik jong was, was ik een grote trukendoos. Je zou me niet herkennen. Het maakte me niet uit als het mislukte. Ik wilde dingen doen die opvallen. Maar het draait om rendement.’

Bij AZ streek hij anderhalf jaar geleden neer, Hij kreeg er direct op zijn falie van de toenmalige coach Arne Slot toen hij een rabona op een van zijn eerste trainingen liet zien, vertelde hij recentelijk aan VI. Toch hield hij die truc in zijn repertoire. ‘Als ik ruimte zie, is het vooral belangrijk dat die bal daar komt, maakt niet uit hoe.’

Hij dankt Dragan Savic, een Zweedse techniektrainer die eindeloos met hem trainde en net als Ibrahimovic Balkan-roots heeft. ‘Ik ken niemand die zoveel van voetbal houdt, die spelers zo graag individueel wil verbeteren. We trainden op een veldje in de buurt van mijn huis. Ik vond het altijd leuk om extra te trainen, anderen vonden het leuk om thuis te relaxen. Zonder al die trainingen was ik nooit zo ver gekomen. Het was geen opgave, ik houd van voetbal.’

Dat na het vertrek van een aantal blikvangers meer ogen op hem gericht zijn bij AZ, doet hem weinig. ‘De druk komt niet van buiten, maar van mezelf. Die druk is heel hoog. Dat is voor mij de enige manier om te presteren. Ik leg mezelf geen specifieke doelen op. Ik sta op 11 goals en 8 assists, daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Als ik in mezelf geloof, komt alles goed.’

Het klinkt weer vintage Ibrahimovic, die ook andere jonge Zweedse techneuten als Alexander Isak en Dejan Kulusevski inspireerde. Karlsson: ‘Zlatan heeft het Zweedse voetbal veranderd. Door zijn lef, excentriciteit, techniek, maar ook door hoe hij voor zijn sport leeft, de doelen die hij stelt. Er komt een mooie, technische generatie aan, met veel trucs. Yeah, the Swedish team is gonna be dangerous.’

Hij wuift de slotvraag wat het belangrijkste is voor een geslaagde omhaal weg. ‘Daar praten we pas over als ik er eentje in Nederland heb gemaakt.’

En dat gaat gebeuren, weet Karlsson zeker. Met een geruststellende glimlach: ‘Maak je geen zorgen.’