Jeroen Otter ademt shorttrack, zelfs tijdens zijn sabbatical

Jeroen Otter aan de boarding van een shorttrackbaan. Twaalf jaar bekeek hij zo de trainingen van de nationale selecties. Komend weekeinde zal hij de EK in Gdansk volgen als toeschouwer vanuit Lake Placid, waar zijn dochter deelneemt aan de Universiade. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Jeroen Otter (58) voelde zich ongedurig toen het shorttrackseizoen begon. Ontwenningsverschijnselen. Veertig jaar, eerst als shorttracker en daarna als coach, leefde hij in oktober naar de eerste belangrijke wedstrijden toe. Dit jaar was er geen race om zijn verlangen te stillen. Hoewel hij in december tot beste Nederlandse coach van 2022 werd gekozen, was hij in mei al afgezwaaid. Zijn bioritme had daar geen boodschap aan, voelde hij. ‘Ik had mijn adrenalineshot nodig.’

Bij gebrek aan actie klapte hij eind oktober zijn laptop open om de wereldbekerwedstrijden in Montreal te bekijken. In een campertje in Spanje, onderweg naar Zuid-Portugal stilde hij zijn wedstrijdhonger via het scherm. In de weken erna werd het verlangen minder. Hij volgt shorttrack nog altijd op de voet, maar minder obsessief. Zo had hij zich zijn sabbatical ook voorgesteld.

Nadat Otter in Beijing Suzanne Schulting naar individueel goud (1.000m), zilver (500m) en brons (1.500m) begeleidde en met de olympische aflossingstitel van de vrouwen zijn ‘magnum opus’ voltooide, verlangde hij naar rust. Hij wilde bijkomen van de twaalf jaren als bondscoach. Of eigenlijk: loskomen van de vier decennia dat shorttrack het ritme zijn leven dicteerde en hem de wereld over joeg.

Maar stilzitten kan Otter niet. Hij ging bij andere sporten kijken, sprak met collega-coaches uit andere disciplines. En hij ging veel op reis. Naast de campertocht naar Portugal, verkende hij met een andere kampeerwagen een maand lang de woeste natuur van IJsland. In een grote pick-up koerste hij met zijn zoon vanuit de VS naar het noordelijkste met de auto bereikbare puntje van Canada. Weken aaneen hobbelden ze over onverharde paden. Avontuur en samenzijn.

Goede prestaties

Helemaal los van het ijs kwam hij niet. Hij staat nog altijd voor een dag per week op de loonlijst van de KNSB. Die tijd vult hij met allerlei zaken. Hij is vraagbaak, schaaft mee aan de toekomstvisie van de schaatsbond en dient als klankbord voor Niels Kerstholt, zijn opvolger als bondscoach. ‘Vorige week nog hebben we een avond samen gezeten.’

Kerstholt doet het goed, zag Otter in zijn kampeerwagen. Nog nooit begon de Nederlandse selectie zo sterk aan de winter. ‘Ik kijk naar de resultaten: die zijn geweldig. Er werd verdomd snel gereden.’ Een kanttekening maakt hij ook. ‘Een aantal toppers was niet aanwezig. De vraag die ik mezelf stel is: doen wij iets ontzettend goed of mis ik iets? Een antwoord heb ik nog niet.’

Vanaf vrijdag staan in Gdansk de Europese kampioenschappen op stapel. Ook daar is het deelnemersveld heel anders dan voorheen. Van de top-12 van de mannen bij het afgelopen EK zijn er in Polen maar vier schaatsers aanwezig, weet Otter. De Russen mogen niet komen en de broers Shaoang en Sandor Shaolin Liu ontbreken. Zij reden jarenlang voor Hongarije, maar zijn naar China overgestapt. Anderen hebben een tussenjaar of wisten zich niet te kwalificeren, zoals Sjinkie Knegt. Wat Otter maar wil zeggen: misschien is de tegenstand zwakker geworden.

De kracht van de buitenlandse concurrentie staat los van de duidelijke ontwikkeling die het shorttrack onder twaalf jaar Otter heeft doorgemaakt. Bij zijn aantreden in 2010 stelde Nederland internationaal betrekkelijk weinig voor. Met zijn nadruk op de relay, de aflossingswedstrijd voor viertallen, krikte hij het niveau in een decennium zover op dat hij met recht kan zeggen dat Nederland, in elk geval bij de vrouwen, ‘het beste nationale team ter wereld’ heeft. Dat vervult hem met trots die hij dieper voelt nu hij er met wat distantie naar kan kijken. ‘Als je uitgerust bent worden de dingen duidelijker.’

Maart 2021. Jeroen Otter feliciteert Suzanne Schulting met haar zege op de 500 meter tijdens de WK in Dordrecht. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Suzanne Schulting

Zo rooskleurig zag het er nog maar zes jaar geleden niet uit. De mannen stonden er al wel sterk voor, ze waren in 2017 net als in 2014 wereldkampioen op de relay geworden. En Knegt was ook al eens tot allroundwereldkampioen gekroond, in 2015. Maar de vrouwen hadden de aansluiting op het mondiale podium nog niet gevonden. Dat gebeurde een jaar later met de eerste olympische titel van Suzanne Schulting, op de 1.000 meter in Pyeongchang.

Sindsdien hebben de Nederlandse vrouwen zich tot een kracht van formaat op het ijs ontwikkeld. Niet alleen de 25-jarige Schulting, maar ook jongere talenten als Xandra Velzeboer (21) laten zich gelden. Zij speelde een cruciale rol in de gouden relayfinale in Beijing en won dit seizoen twee wereldbekerraces over 500 meter en eenmaal de 1.000 meter. Otter verwacht dan ook dat bij de EK de Nederlandse vrouwen zullen domineren. ‘Het zou me niet verbazen als ze op sommige afstanden met zijn drieën het podium halen.’

Otter denkt dat Kerstholt de vruchten plukt van zijn werk. ‘Het is niet makkelijk, maar het fundament dat gelegd is, is wel goed voor een aantal jaren.’ Otter heeft nog altijd veel contact met Suzanne Schulting. Dat zal tijdens de EK niet anders zijn. Met zijn handen bootst hij het typen op zijn telefoon na: ze zullen veel appen. Bij hem kan ze haar gedachten kwijt.

Ze belden in de zomer ook toen Schulting ongelukkig was met de trainingsaanpak van Kerstholt. Ze vond het te eentonig. Otter raadde haar aan haar twijfels met de coach te bespreken. Zo eenvoudig bleek het: Kerstholt maakte aanpassingen in zijn schema en Schulting hervond het plezier. Ze is ook onder de huidige bondscoach in uitstekende vorm.

Otter denkt niet dat hun sterke band de positie van Kerstholt ondergraaft. Het kan zijn opvolger juist helpen, denkt hij. Uit eigen ervaring weet hij dat toernooien voor de coach zo druk zijn dat er van individuele begeleiding nauwelijks sprake is. Is de ene rijder klaar met een finale, staat de andere alweer in een andere race op het ijs. In zo’n situatie is het goed dat er meerdere mensen zijn waar sporters hun hart kunnen luchten.

Acht maanden vrijheid zitten er inmiddels op. Nog vier en dan wil hij weer aan de slag. Waarmee, dat weet Otter nog niet precies. Hij gaat deze maand in gesprek met de KNSB om te kijken of hij kan terugkeren, en in welke rol dan precies. Hij bekijkt het abstract. ‘Het gaat er niet om wat Jeroen het liefste wil, maar wat het beste voor de sport is.’

Veel concreter in haar ambities is Schulting. Zij heeft al een paar keer laten vallen dat ze een commercieel shorttrackteam wil oprichten. Haar belangrijkste voorwaarde: Otter moet de coach zijn.

Commerciële ploeg?

Het Nederlandse shorttrack is wat Otter betreft inderdaad rijp voor commercialisering. Niet alleen omdat hij een olympische blikvanger als Schulting meer inkomsten gunt, maar vooral om haar opvolging veilig te stellen. ‘Er zijn bij de jeugd kinderen die geweldig zijn in skeeleren, geweldig zijn in shorttrack en geweldig zijn in langebaan.’

Als ze ouder zijn kiezen ze nu nu vaak voor langebaan, ziet hij. Als ook shorttrackers een profcontract in het vooruitzicht hebben, dan zullen er meer talenten voor de vaste ijzers kiezen. ‘Als je weet dat je een paar centen kunt verdienen, is het gemakkelijker om naar jezelf en je omgeving te rechtvaardigen dat je je opleiding op een laag pitje zet en dat je je maatschappelijke carrière uitstelt.’

Of de eerste profploeg er binnenkort van komt, met Schulting als kopvrouw en Otter als coach, is nog onduidelijk. Er zijn bedrijven geïnteresseerd, concrete plannen zijn er niet. ‘Het is niet zo dat er nu iemand zegt: zet hier je handtekening en het is rond.’

Mocht het zover komen dan is het niet de bedoeling om de eerste commerciële langebaanschaatsers na te doen. Die gingen, onder aanvoering van Rintje Ritsma, met slaande deuren weg bij de schaatsbond. Zo moet het volgens Otter niet. Het moet in afstemming met de KNSB gebeuren. ‘Tegelijkertijd moet het ook niet zo zijn dat wanneer een partij zegt geld in het shorttrack te willen steken de bond zegt: daar zijn we nog niet aan toe.’

Toen Otter afgelopen voorjaar afscheid nam van de nationale selectie maakte zijn dochter Anne Floor er haar entree. ‘Ze heeft het er best zwaar en moeilijk mee. Het niveau is hoog.’ Ze plaatste zich niet voor de EK. Wel doet ze mee aan de Universiade, de studentenspelen, in Lake Placid dit weekeinde.

Otter zal er op de tribune zitten. Het is alles waar hij op uit was in zijn sabbatical: tijd voor familie, een mooie reis, reflectie. En, hoe kan het anders: shorttrack. Hij zal in de VS gewoon weer zijn laptop openen om te zien hoe zijn oude ploeg het doet in Gdansk. Helemaal afgekickt is hij nou eenmaal niet.