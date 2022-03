Jeroen Bol: ‘Mijn lichaam is heel snel stuk, dat heeft Femke een stuk minder’

Jeroen Bol, de broer van atlete Femke Bol, werkt in Amersfoort als leerkracht van groep 6 op een bassischool. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Ik sta voor de klas als leerkracht van groep zes, kids van 9 en 10 jaar oud. Als ze horen dat ze volgend jaar meester Jeroen krijgen, zeggen ze meteen: o, die heeft een snelle zus. Ze kennen Fem allemaal. Ik probeer haar al twee jaar op school te krijgen, maar ze is superdruk en met corona was het natuurlijk lastig.’

‘Ik heb zelf ook gesport. Toen ik als kind op voetbal wilde, zeiden mijn ouders dat ik eerst maar moest leren rennen. Daarom ben ik op atletiek gegaan. Hordelopen was ook mijn favoriete onderdeel. De 200 meter kon ik ook goed. De 100 meter was net te kort omdat ik net als Fem heel lang ben. Ik ben 1 meter 96. Ik denk dat ik ook wel talent had. Ik heb nog meegedaan met de NK junioren, maar ik was vaak geblesseerd. Mijn lichaam is heel snel stuk.

Dat heeft Fem een stuk minder. Ik denk dat mijn pijngrens heel hoog is, daardoor heb ik niet snel door dat iets mis is. Fem kan ook veel hebben, maar zij valt dan niet uit en gebruikt het om door de verzuring heen te lopen. Ik had een keer een oorontsteking en toen ging ik pas naar de dokter toen ik de meisjes in mijn klas niet meer kon verstaan. Bleek dat ik daar al heel lang mee liep. Dat soort dingen overkomen mij vaker.

‘Fem was vroeger al heel fanatiek. Zij was bereid om dingen te laten voor de sport. Als we in het weekend thuis friet aten, nam zij zoete aardappel met zalm. Ik was veel minder gedreven daarin. Ik wilde ook voetballen en uitgaan met mijn vrienden.’

‘Ik zou niet met haar willen ruilen. Ja, misschien voor een dag, om te voelen hoe het is om te moeten presteren als al die mensen naar je kijken in groot stadion in een vreemd land. Ik vind het knap hoe ze zich voorbereidt op wedstrijden. Ze denkt alles van tevoren uit. Ik zou dat zelf moeilijk vinden.

Dingen overkomen mij altijd een beetje. Wij genieten op de tribune mee. We proberen zoveel mogelijk met haar mee te reizen naar wedstrijden. In Tokio konden we er helaas niet bij zijn door corona. Ik was met een vriend op vakantie in Italië. Toen zij haar olympische finale liep, zat ik op de nachtboot van Napels naar Palermo. Gelukkig was er op de boot een televisie waar we het konden kijken. We hebben heel stil feest gevierd om haar bronzen plak, want we zaten tussen de slapende mensen.’