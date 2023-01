Jens Toornstra pijnigt oude liefde Feyenoord, maar treffer is niet genoeg voor Utrechtse zege

In een ultieme poging probeert Utrecht-verdediger Mark van der Maarel het schot van Feyenoord-spits Alireza Jahanbaksh te blokken, maar zonder succes. Feyenoord komt langszij. Beeld ANP

Zijn mond is halfopen, zijn ogen staan dof, de normaalgesproken hoog opgetrokken schouders zakken naar beneden. De vrolijk om zijn nek vliegende ploeggenoot Mark van der Maarel vangt hij lauwtjes op. Als er nog meer enthousiaste ploeggenoten op hem afkomen, buigt Jens Toornstra het hoofd. Alsof hij zich wil verstoppen.

Bas Dost pakt het hoofd en schreeuwt het iets toe, maar Toornstra reageert amper. Op weg naar de middencirkel, inmiddels bevrijd van zijn ploeggenoten, zit de 33-jarige middenvelder langdurig aan zijn neus en knippert hij met zijn ogen. Alsof hij net slecht nieuws te horen heeft gekregen over een dierbare.

Toornstra heeft zojuist gescoord, zijn eerste treffer van het seizoen, het eerste van FC Utrecht na de winterstop. Al na twee minuten. Tegen koploper Feyenoord. Hij kwam, nadat hij een gloedvolle aanval opgezet door Sander van der Streek en perfect afgelegd door Dost met links beheerst heeft binnengeschoven, in de buurt van het uitvak bomvol Feyenoordfans en stopte direct met lopen. Nee, daar wilde hij niet zijn, want Toornstra weet hoe die fans zich voelen, weet hoe ze balen van de vroege achterstand. Hij speelde acht seizoenen voor Feyenoord toen hij in de zomer terugkeerde naar FC Utrecht, naast een landstitel en een Europese finale waren er ook veel teleurstellende seizoenen.

Ingetogen juichen

Die fans gaven hem eind augustus een afscheid dat weinig Feyenoorders te beurt valt, met een gigantisch spandoek en zeer langdurig applaus en gezang. Voor het eerst speelt Toornstra tegen Feyenoord sinds dat vertrek dat hijzelf initieerde, omdat hij vermoedde weinig meer aan spelen toe te komen. ‘Was het zo erg?,’ zegt Toornstra als hem na afloop gevraagd wordt naar zijn masterclass ‘niet juichen’ glimlachend. ‘Tja, ik wilde ingetogen juichen, met respect. Hopelijk is dat gelukt.’

Feyenoord kwam pas in de laatste minuut van de officiële speeltijd langszij via Alireza Jahanbakhsh nadat het daarvoor nauwelijks een kans had gecreëerd tegen het weerbare FC Utrecht. Toornstra werd kort na die gelijkmaker gewisseld. Hij werd toegezongen door de fans van FC Utrecht én die van Feyenoord. ‘In de warming-up zongen ze ook al voor me, dat waardeer ik heel erg, dat koester ik. Is niet veel mensen gegeven.’

Hij deed zijn oude club uiteindelijk toch pijn, want 1-1 bleef het waardoor Feyenoord verzuimde uit te lopen op de eveneens gelijkspelende concurrenten Ajax, PSV (3 punten achterstand) en AZ (4 punten), terwijl FC Twente, dat wel won, nu ook op 4 punten staat. Maar na afloop geeft iedereen met een Feyenoord-embleem op de borst, van trainer Slot tot de verzorger, hem een aai over de bol of een quasi-boze duw.

Laat duidelijk zijn dat Toornstra blij was met zijn goal, zegt hijzelf na afloop. Mede daardoor staat FC Utrecht nu zevende. ‘We willen nog wat stijgen dus het was een belangrijke, maar ook geen heel moeilijk doelpunt. Bas legde hem perfect neer. Ik hoefde niet eens hard te schieten.’

Ervaring wordt gemist

Toornstra wordt gemist bij Feyenoord, om zijn ervaring, zijn gelijkmatige karakter. Slot zag hem met pijn in het hart transfervrij vertrekken. ‘We hebben meegedacht vanwege zijn staat van dienst.’ Glimlachend: ‘Ik had het kunnen waarderen als Jens vandaag als bedankje iets anders gespeeld had.’ Dan serieus: ‘Ik vond hem los van zijn goal een heel goede wedstrijd spelen.’

Tijdens de wedstrijd lieten Orkun Kökcü en Oussama Idrissi, zelf ook niet bijster goed spelend, hun teleurstelling over medespelers die hun passes niet op waarde schatten blijken. Feyenoord mist veel middenvelders. Aursnes ging ook nog op het laatste moment weg en Timber is geblesseerd geraakt, terwijl Wieffer kwakkelt. Op het middenveld werd nu rechtsback Geertruida geposteerd, maar dat was geen succes, terwijl stilist Szymanski zijn dag niet had.

De diepgang van Toornstra ontberen de huidige middenvelders. Maar bij Utrecht doet Toornstra dat ook niet meer zoveel, dat diepgaan. Hij speelt er wat meer in een controlerende rol. Toch dacht hij dit seizoen nog geen moment: was ik maar gebleven. Ook al vertrok de trainer die hem naar Utrecht haalde, Henk Fraser, na grensoverschrijdend gedrag in de winterstop en wordt hij nu gecoacht door de onervaren Michael Silberbauer. ‘Ik heb geen spijt van mijn keuze. Er is nieuwe energie, maar dat is altijd zo als er een nieuwe trainer is. We moeten nog iets beter aan de bal worden. Dan komt het goed.’

Feyenoord-gevoel

Aan Feyenoord denkt hij nog vaak, en met mensen rond het team heeft hij nog geregeld contact. ‘Natuurlijk is het gevoel voor Feyenoord er nog, dat gaat ook nooit meer weg. Toch was deze wedstrijd voor mij niet zo’n dingetje, hoor. Het hoeft voor mij sowieso niet over mij te gaan.’

Dan moet Toornstra naar de business-club waarna er nog meer interviews wachten. Hij slaakt een zuchtje, maar volgt, nog in wedstrijdtenue, braaf een clubmedewerker. Onderweg zegt hij grijnzend tegen een voorbijlopende medewerker van Feyenoord. ‘Nou succes, hè.’

Het antwoord: ‘Ja, geniet ervan, Jens. Van al die aandacht.’