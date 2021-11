Jelinkova moet even slikken bij rentree in skiën: ‘Het was: check, check, check’

Adriana Jelinkova, hier op archiefbeeld, werd in Zürs 43ste bij haar rentree. Beeld EPA

De parallelreuzenslalom is een relatief nieuw onderdeel dat pas twee jaar geleden in de wereldbeker werd geïntroduceerd en vorig jaar op de WK de primeur beleefde. In de snowboardsport is het al jaren een vast ingrediënt van de wedstrijdkalender: Nicolien Sauerbreij werd in 2010 olympisch kampioen in de snowboardvariant.

De eerste run van Jelinkova in Zürs, in het uiterste westhoekje van Oostenrijk, verliep stroef. Op nieuwe ski’s bleef ze steken op de op een na langzaamste tijd (25,53) op haar deel van het parcours. ‘Ik kwam de bochten niet om’, vertelde ze zondagmiddag aan de telefoon. ‘Ik had een plakgevoel op de sneeuw.’

Slechts drie onder zich

Drie kwartier later, op de andere baan en met andere ski’s, deed ze het iets beter (25,15). ‘Maar het klopte nog steeds niet.’ Met een totaaltijd van 50,68 seconden hield ze slechts drie vrouwen achter zich, van wie er twee de tweede run niet eens voltooiden.

In het hoofdtoernooi, dat via een knock-outsysteem werkt, boekte de Sloveense Andreja Slokar haar eerste wereldbekerzege. Ze versloeg in de finale de Noorse Thea Louise Stjernesund, die in de ochtend dik tweeënhalve seconde sneller was dan Jelinkova.

Jelinkova’s lage eindklassering was geen verrassing. In januari scheurde ze de kruisbanden van haar linkerknie bij de wereldbeker in het Sloveens Kranjska Gora en kwam tien maanden niet meer in actie. ‘Het is de langste periode zonder wedstrijden die ik ooit gehad heb.’

Ze had zich voorgenomen om niet te veel verwachtingen te koesteren en toch bleek dat lastig. ‘Je hoopt toch om aan te sluiten op het niveau waarop je was gebleven.’

Eén keer top-10

Vorig jaar werd ze in Zürs nog tiende op de parallelreuzenslalom. Het is nog altijd de enige top-10-notering in de wereldbeker uit haar loopbaan. Een paar maanden later, een dag voor haar nare val, verzekerde ze zich als eerste Nederlandse skiër in 70 jaar op de reuzenslalom van een plekje op de Spelen in Beijing, dankzij de elfde plaats.

Ze wist eigenlijk al dat ze dat niveau nu niet heeft. ‘Dat gaat niet in één klap’, zegt ze. De teleurstelling is een dag nadien een stuk gezakt. ‘Het was wel onwijs fijn om weer een wedstrijd te skiën.’

Nog belangrijker: haar lijf functioneerde naar behoren. Ze had nergens last van. ‘Dit was in principe een testje om weer in de racesfeer te komen. En wat dat betreft was het: check, check, check.’

Het grootste euvel was gebrek aan wedstrijdritme. De komende tijd wil ze dat weer opdoen in de Verenigde Staten, vertelt ze tijdens het inchecken voor haar vlucht die kant op. Ze gaat er veel trainen en zoekt de competitie op een iets lager niveau. ‘Je oefent het toch het best in wedstrijden.’

Ze slaat de volgende wereldbekermanche in het Finse Levi over en keert in de wereldbeker terug in het Amerikaanse Killington, waar op 27 november de reuzenslalom op het programma staat.

Of ze er dan weer helemaal staat? Haar coach, de Sloveen Pavel Cebulj, tempert de verwachtingen. ‘Het kan best even duren voordat ze weer op het juiste spoor zit.’