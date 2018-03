Jeffrey Hoogland wereldkampioen na slopende kilometer tijdrit

Snelle start

Hoogland had het hele toernooi al problemen met zijn luchtwegen. Hij had uren in de badkamer doorgebracht, met de douche aan. Pufjes genomen. Na elke inspanning hield hij een verneveler voor het gelaat. Helemaal verdwenen de klachten niet. Als hij sprak, was de stem schor. Maar, zei hij ook al na de verloren sprint op donderdag, op het resultaat was het niet van invloed geweest. Hij voelde dat de vorm er was, dat hij de power had.



Hij reed zondag ziedend hard weg. Hij kan niet anders. Zo moet hij het doen. Als oud BMX-er voelt een snelle start natuurlijk. Hij wist dat hij de eerste twee ronden snel was. In de derde ronde kwam hij even uit het zadel om de vaart erin te houden. Rustig gaan zitten, diep ademhalen en doortrappen, hield hij zichzelf voor. Hij heeft het er wel eens over gehad met een sportpsycholoog. Niet afdwalen met zijn gedachten tijdens zo'n race. Focussen. De laatste meters begon hij steeds minder te zien. Er was geen andere keus: doortrappen. Hij hoorde het publiek juichen. Blijven vechten, zei hij tegen zichzelf. Alles leegtrekken. Op het bord verscheen de één voor zijn naam. Hij is bijna drietiende seconde sneller dan Glaetzer.



Ternauwernood is hij opgelapt voor de huldiging. Op het podium, bekent hij later, kon hij nog niet echt genieten. Het is eigenlijk niet vol te houden, die kilometer. Weer moet hij even gaan zitten en wrijft over de maagstreek. Maar vanavond, dan gaat hij stappen in Apeldoorn. Hij woont om de hoek.