Jeffrey Herlings kan wereldtitel wel vergeten na breuk in nekwervel

De Nederlander Jeffrey Herlings stuurt zijn KTM in de GP van Portugal naar de 101ste zege uit zijn loopbaan. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Na een jaar vol blessureleed wist motorcrosser Jeffrey Herlings een ding zeker: hij moest dit seizoen fit blijven om een gooi te kunnen doen naar zijn derde wereldtitel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Maar bijna twee weken geleden ging het weer mis.

Bij een val tijdens de Grand Prix van Duitsland kwam de 28-jarige Brabander op zijn hoofd terecht en brak een nekwervel. Herlings dacht aanvankelijk twee grote prijzen te moeten missen, maar hij maakte deze week bekend op advies van zijn dokter om langer rust te nemen. ‘Het was een heel net breukje, maar het gaat om mijn nek. Als ik er nog een keer op val, kan het veel erger worden en dat risico neem ik niet’, zei hij tegenover Omroep Brabant.

Herlings staat ongeveer zes weken aan de kant. Hij moet vijf van de elf races die dit seizoen nog op de kalender staan aan zich voorbij laten gaan. Daardoor mist de nummer twee van het klassement, achter de Spanjaard Jorge Prado, te veel punten om nog mee te strijden om het kampioenschap. ‘Ik ben altijd optimistisch, maar het is gewoon niet realistisch’, aldus Herlings. ‘De wereldtitel is weg.’

Mazzel bij val

Herlings begon het seizoen met veel vraagtekens, nadat hij een jaar lang met een hielbreuk aan de kant had gestaan. Geheel tegen zijn natuur in sprak hij met zichzelf af dat hij de eerste races niet meteen voor de overwinning hoefde te gaan. Maar sneller dan verwacht reed hij weer met de eersten mee.

Herlings, die zich vijf jaar geleden als eerste Nederlander tot wereldkampioen in de MXGP kroonde, was volop in de race om na 2018 en 2021 zijn derde wereldtitel in de koningsklasse te pakken.

Tot hij in Duitsland over zijn stuur vloog en op zijn hoofd belandde. Herlings reed de eerste manche met pijn en moeite uit, maar was voor de start van de tweede manche al voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar hoorde hij dat hij nog enigszins geluk had gehad. ‘Als de breuk 2 centimeter naar rechts was geweest, had het heel anders kunnen aflopen. Dan had ik nu door een rietje gegeten.’

In de kreukels

Het is niet de eerste keer dat Herlings een mogelijke wereldtitel door een blessure in rook ziet opgaan. Door de jaren heen verzamelde hij een waslijst aan kwetsuren: hij brak al eens zijn bekken, nek, dijbeen, sleutelbeen, schouderblad, hiel en verbrijzelde zijn voet. De motorcrosser, die in 2017 de overstap maakte van de MX2 (250cc-motoren) naar de MXGP(450cc), dacht al vaker dat zijn loopbaan ten einde was. Maar telkens bleek zijn geest sterker dan zijn lichaam.

De vijfvoudig wereldkampioen (drie keer in MX2-klasse en twee keer in de MXGP-klasse) aasde lange tijd op het record van Stefan Everts: de Belg werd tien keer wereldkampioen. Maar door de vele blessures die Herlings de afgelopen jaren hinderden, is dat doel waarschijnlijk te hoog gegrepen.

‘Het lijkt wel of meer wereldtitels mij niet gegund zijn. Ik kan nu wel zeggen dat ik alle pijlen op volgend jaar richt, maar je weet het blijkbaar nooit. Ik leef daarom voortaan maar van wedstrijd tot wedstrijd.’

Wel pakte hij dit seizoen een ander record van Everts af. Begin mei boekte Herlings in Spanje zijn 102de grand prix-overwinning uit zijn carrière, één meer dan Everts, die zijn grootste successen tussen 1990 en 2006 boekte. Inmiddels staat Herlings op 103 zeges. Daar blijft hij voorlopig op staan.