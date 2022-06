Jean-Paul van Gastel, voetbalcoach in Guangzhou: ‘In Nederland begrijpt niemand wat je hier meemaakt’

Trainer Jean-Paul van Gastel wordt op traditioneel Chinese wijze begroet voorafgaand aan een wedstrijd van Guangzhou City FC, april 2021. Beeld VCG via Getty Images

Het betreft geen kortstondige bubbel, maar een lange aaneenschakeling van bubbels tot medio november. Op die manier wordt getracht voor het eerst in drie jaar een volledige competitie af te werken in het Aziatische land waar een zerocovidbeleid geldt.

‘Helaas dus wederom geen echte uit- en thuiswedstrijden voor veel publiek,’ vertelt de 50-jarige Van Gastel via een telefoonlijn, want de wifi in zijn hotel in Hainan, een eiland vlakbij Vietnam, is overbelast. ‘We verblijven steeds met vijf andere clubs in dezelfde speelstad en spelen daar dan twee keer tegen elkaar, vervolgens verhuizen we naar een andere speelstad met andere tegenstanders. Tussendoor kun je een paar dagen naar huis.’

Met ‘naar huis’ bedoelt hij niet Breda, maar Guangzhou, een Zuid-Chinese stad met bijna net zoveel inwoners als Nederland. In Nederland is hij al sinds zijn aanstelling in januari 2021 niet meer geweest. Van Gastel heeft vijf kinderen van 25, 22, 20, 18 en 14 jaar. ‘Die mis ik enorm. En als je zoals hier zonder wifi zit, is het lastig communiceren. Dat is heftig, heel heftig.’

Andere denkwijze

Toch tekende hij een paar maanden geleden bij voor een jaar, de club was tevreden na de zevende plaats van vorig seizoen. ‘Ik kan mezelf hier ontwikkelen als persoon en hoofdtrainer. Er is een heel andere denkwijze over voetbal, de problematiek rondom de sport is anders. De kunst is om je aan te passen aan de cultuur zonder afbreuk te doen aan jezelf.’

Een cultuurverschil is dat zijn spelers wachten tot ze een opdracht krijgen van hun baas, zo schetst hij. ‘Initiatief nemen in het veld is er weinig bij. Dat probeer je te beïnvloeden.’ Maar slechts een aantal spelers spreekt gebrekkig Engels. Van Gastel beschikt over vertalers. ‘Maar je moet altijd maar weer afwachten hoe het bij die spelers binnenkomt.’

Hij kon afgelopen november assistent worden in Glasgow bij Rangers FC waar Giovanni van Bronckhorst hoofdcoach is. Van Gastel assisteerde Van Bronckhorst al bij Feyenoord en deed dat ook bijna een jaar bij Guangzhou City (toen nog Guangzhou R&F geheten) vanaf januari 2020. ‘Ik keek ernaar uit om heel China door te reizen, echte uit -en thuiswedstrijden te ervaren. Maar door covid komt het daar maar niet van.’

Geen spijt

Toen Van Bronckhorst in december 2020 ontslag nam om weer bij zijn familie te kunnen zijn, werd een paar maanden later aan Van Gastel gevraagd om hoofdtrainer te worden, mede omdat hij over een visum beschikte. ‘Die kans heb ik aangegrepen. En ik heb er totaal geen spijt van.’

De Chinese competitie leek tien jaar geleden uit te groeien tot het beloofde voetballand, grote Chinese bedrijven lokten bekende voetballers en coaches naar hun clubs voor salarissen tot wel 30 miljoen euro per jaar. Maar molochs als Suning en Evergrande kwamen in de problemen en de meeste buitenlandse toppers vertrokken weer. Ook stelde China een salarisplafond in, waardoor er geen excessieve bedragen meer kunnen worden betaald aan buitenlanders.

Van Gastel: ‘Vorig seizoen had ik nog vijf buitenlanders, waaronder Mousa Dembélé (82-voudig Belgisch international, red.). Dan is het makkelijker om dingen die je wil zien te implementeren.’

Quarantaine

Nu staan er behalve veelal jeugdige Chinese spelers alleen nog een Braziliaan en een Colombiaan bij Guangzhou City onder contract, maar de eerste zit thuis vanwege privéomstandigheden en de tweede zit in quarantaine. Van Gastel zegt niet voor het eerst berustend: ‘Het is niet anders.’

Zijn Nederlandse assistent Joop Gall koos ook nog eens voor een avontuur in Indonesië. Zijn opvolger werd Edwin Petersen. Niet dat Van Gastel die zo goed kende, maar het was een van de weinige Nederlandse trainers die in China werkte en dus meteen aan de slag kon. ‘Naast een klankbord om over voetbal te praten, heb ik ook echt iemand nodig uit mijn eigen cultuur om mijn hart te luchten over wat je hier allemaal meemaakt. Om te schelden, lachen, huilen en frustraties te delen. In Nederland begrijpt niemand toch echt wat je meemaakt. Alles gaat hier anders.’

De geschatte transferwaarde van zijn ploeg ligt inmiddels op dat van een gemiddelde eerstedivisieclub. Van Gastel krijgt ‘van alles op zijn bureau’, maar weegt zijn woorden. ‘Laat ik het erop houden dat ik al veel heb moeten oplossen. Maar ik zeg je echt eerlijk: het is een fantastische ervaring, een geweldige leerschool. Wonen en werken in het buitenland, een nieuwe cultuur ontdekken, daarin je weg vinden is rijkdom. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is dat onbetaalbaar.’

Wereldstad

En toch: verhalen over betalingsproblemen bij Chinese clubs sijpelen door. Spelers die in opstand komen. ‘Chongqing trok zich terug net voor de start van de competitie,’ zegt Van Gastel. Zelf heeft hij geen klachten op dat vlak. ‘Mijn salaris is nog steeds bovengemiddeld, ik heb ook een hoop monden te voeden.’ Hij prijst het leven in Guangzhou waar hij al veel vrienden maakte; expats, diplomaten, Chinezen. ‘Een wereldstad met veel historie, geweldige cuisine, aardige mensen, heerlijk weer.’

Dolgraag zou hij zijn geliefden in Nederland er deelgenoot van maken. ‘Ik zit hier 2,5 jaar en er is nog niemand langs geweest. Je moet drie weken in quarantaine als je al een visum krijgt. Daarom kan ik ook niet makkelijk terug naar Nederland. Je zit met die quarantaineregels en als ik covid oploop, kom ik China helemaal niet meer in.’

Hij blijft de zonnige kant zien van zijn avontuur. Ook al pakt het door covid allemaal anders uit. ‘Mensen die naar de Olympische Spelen gingen, vonden drie weken in een bubbel zwaar. De eerste twee seizoenen zaten wij zestien weken in een bubbel en dit seizoen zowat een halfjaar.’

Slechts een handjevol supporters reist hun favoriete club achterna, vaak is publiek helemaal niet toegestaan. Grote evenementen als het WK voor clubteams en de Asian Cup zijn door China teruggegeven vanwege de angst voor covidbesmettingen. ‘Er waren al tien prachtige stadions in aanbouw voor de Asian Cup. Was een mooie gelegenheid om te tonen wat China kan qua organisatie. Dat is ongekend.’

Een WK voetbal in China, zelfs na 2030, lijkt daarmee een utopie. Ook de progressie van de nationale ploeg stokt. In de kwalificatie voor het WK eindigde China in de poule als voorlaatste met zes punten uit tien duels.

Twee spelers van naam

Chinese clubs vaardigen jeugdploegen naar de Aziatische Champions League af en er zijn nog maar twee spelers van naam in de Chinese Super League actief, de Braziliaan Oscar en de Belg Fellaini. Die laatste, uitkomend voor kampioen Shandong, bezorgde de ploeg van Van Gastel een van de vier nederlagen in evenzovele wedstrijden. ‘We hebben veel blessures en wisten dat dit seizoen een uitdaging zou worden. Het is snel schakelen, snel de hoofden weer omhoog krijgen. Wedstrijden zijn vaak om de drie tot vijf dagen, dan moet je kijken wie er nog fit is, wie je moet sparen. Maar ja, je wil ook winnen.’

Wat hij ook wil, is dit kalenderjaar nog voet zetten in Breda. ‘In principe eind dit jaar als de competitie klaar is. Maar hier in China kan alles op het laatste moment veranderen.’ Met een lachje: ‘Verwacht altijd het onverwachte, zegt men hier.’

Wat er ook gebeurt, ooit neemt hij zijn kroost een keer mee naar China. ‘Ga ik ze Guangzhou laten zien. Snappen ze waarom papa zo lang weg was ondanks die eindeloze bubbels.’