Je ziet het zelden: Chris Froome kon op de steile slotklim in de Vuelta niet met de besten mee

Knieblessure

Tourstart kost Düsseldorf 8 miljoen De start van de Tour de France afgelopen zomer in Düsseldorf heeft de Duitse stad 7,8 miljoen euro gekost. Burgemeester Thomas Geisel meldde woensdag dat tegen een kostenpost van 15,9 miljoen euro, een opbrengst van ongeveer 8 miljoen stond. Dat geld was afkomstig van sponsors. Geisel sprak van een goede investering. 'De Tourstart heeft geweldige reclame voor onze stad opgeleverd', zei hij. De beveiliging en verkeersmaatregelen waren duurder dan voorzien. Düsseldorf was uitgegaan van 11 miljoen euro aan kosten en 3 miljoen euro aan inkomsten.

Het was nog niet het seizoen van Poels. Door een knieblessure kon hij in het voorjaar zijn titel niet verdedigen in Luik-Bastenaken-Luik. Poels maakte pas in juni zijn rentree, in de vierdaagse Franse rittenkoers Route du Sud. Hij was te laat in vorm voor de Tour de France, vond teambaas Dave Brailsford.



Van die knieblessure heeft hij geen last meer. En in de Vuelta heeft hij zijn goede vorm weer te pakken. Na een wat mindere eerste week staat hij nu achtste in het algemeen klassement. In een ondergeschikte rol, aldus de Limburger. 'Alles staat de resterende etappes in teken van het verdedigen van de leiderspositie van kopman Froome.'



Zo veel was duidelijk op de slotklim. Gianni Moscon, Mikel Nieve, Diego Rosa, dat zijn normaal namen die rondzingen in de nachtmerries van de andere klassementsmannen omdat ze het tempo voor Froome bergop zo hoog leggen dat je vooral hoopt bij te kunnen blijven. De Sky-trein, zoals ze wat minachtend worden genoemd. Robots.