Je tegenstander treiteren kost je voortaan een boete in American Football

Ryan Jensen en Rob Gronkowski van de Tampa Bay Buccaneers vieren een touchdown tegen de Dallas Cowboys op 9 september. In dezelfde wedstrijd werd Jensen bestraft omdat hij een tegenstander had uitgescholden. Beeld Getty Images

De nieuwe, strengere handhaving kent veel tegenstanders, die een bekende bijnaam van de American Football-competitie uit de kast haalden: de No Fun League.

Bij de seizoensopening tussen kampioen Tampa Bay Buccaneers en Dallas Cowboys was het onlangs meteen raak. Verdediger Ryan Jensen (Tampa Bay) zou iets onoorbaars hebben gezegd tegen een tegenstander, die hem even daarvoor een tik tegen zijn helm uitdeelde. Jensen was de eerste die werd bestraft door de scheidsrechters, die in de NFL de opdracht kregen om meer op uitdagende gebaren of taal te letten.

Het is een bestaande regel, ingevoerd in 2016, die bepaalt dat overtreders bij twee misstappen kunnen worden weggestuurd, en dus beboet of geschorst. ‘We zagen een toename in incidenten waarbij het ontbrak aan respect voor de tegenstander’, lichtte de afdeling competitiezaken van de NFL de beslissing toe.

Afgelopen seizoen werd twaalf keer ingegrepen, het jaar daarvoor een keer vaker. Het team van de zondaar moet vijftien yards terrein inleveren.

Het initiatief zou zijn gekomen van de coaches. ‘Ik houd er niet van’, zei Frank Reich van Indianapolis Colts. ‘Het is geen goed voorbeeld voor de kinderen.’

Ook de spelers zouden akkoord zijn gegaan, maar dat werd tegengesproken door JC Tretter, voorzitter van de spelersvakbond en center van Cleveland Browns. ‘De meerderheid van de fans vindt dit een slecht idee, net als de spelers’, zei hij. ‘We willen dat de nadruk op deze regel zo snel mogelijk verdwijnt.’

Taunting, zo wordt het fenomeen in de Amerikaanse sport genoemd. Uitdagen. Treiteren. Het hoort bij de NFL, hoezeer de competitie de borstklopperij ook wil verbannen. Het nieuwe beleid richt zich op ‘uitdagende of treiterende acties en woorden’ en ‘dreigende en beledigende gebaren of taal’, zo verklaarde de competitie. De scheidsrechters hebben dit seizoen de ondankbare taak om te bepalen waar de grenzen liggen.

Lof voor brutaliteit

De NFL zou spelers in een keurslijf dwingen, klinkt de kritiek. Voor de stevig ingepakte footballers, onherkenbaar door hun helmen, zijn het juichen en de trash talk, zoals de verbale plaagstoten worden genoemd, een manier om hun persoonlijkheid te laten zien.

Vurige rivaliteit zou de sport bovendien van interessante verhaallijnen voorzien, vinden liefhebbers die pleiten voor legalisering van ‘taunting’.

Spelers kunnen er naam mee maken, zoals Antoine Winfield in februari deed tijdens de Super Bowl van afgelopen seizoen. De eerstejaars van Tampa Bay hield na het onderscheppen van een pass twee vingers in een V-vorm voor het gezicht van de razendsnelle superster Tyreek Hill (Kansas City Chiefs), die het patent had op het gebaar. Winfield kreeg een boete, maar oogstte ook lof voor zijn brutaliteit.

De NFL zegt bang te zijn voor escalatie en vechtpartijen, maar volgens critici bederft de competitie met het strenge beleid haar eigen product, en niet voor het eerst.

Jaren geleden werd een regel ingevoerd die uitbundig juichen moest inperken, want sommige spelers maakten het te bont. Terrell Owens, een inmiddels gepensioneerde sterspeler, verstopte een stift in zijn sok waarmee hij na een touchdown een handtekening op de bal zette.

Poncho en sombrero

Spelers vierden hun scores gezamenlijk met het uitbeelden van een groepsportret, het nabootsen van andere sporten, of met ingestudeerde dansjes, vaak met ingewikkelde choreografie. Twee uitzinnige spelers van Pittsburgh Steelers speelden verstoppertje na een touchdown – een van hen verschool zich achter de doelpaal bij de achterlijn.

Het strengere beleid had niet het gewenste effect, hoe vaak spelers ook werden beboet. Chad Johnson, een uitbundige wide receiver (aanvaller), maakte in 2012 aan het begin van het seizoen een potje van 100.000 dollar aan om zijn extravagante manier van juichen te bekostigen. Toen hij zijn achternaam veranderde in Ochocinco, verwijzend naar zijn rugnummer 85, trok hij na een touchdown bij de zijlijn een poncho aan en zette hij een sombrero op zijn hoofd. De boete werd met plezier betaald.

In 2017 draaide de NFL de regel grotendeels terug. Zolang het juichen niet te lang duurt, wordt het toegestaan. De bal mag als attribuut worden gebruikt, en wie zin heeft, mag op de grond gaan liggen. Van de doelpaal moet men nog altijd afblijven.

In hoeverre het treiterverbod wordt gehandhaafd, moet in de loop van het seizoen blijken. Scheidsrechters hebben de gewoonte vooral in de eerste weken de nieuwe richtlijnen te volgen. Het is de hoop van liefhebbers dat de No Fun League het plezier later in het seizoen door de vingers zal zien.