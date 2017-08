Je mag op z'n minst een visie verwachten van Van der Sar

Voor het eerst sinds 2007 had Ajax zich niet geplaatst voor een van de Europese (hoofd)toernooien. Van Gangelen had zwaar de pest in. Ajax is zijn club, zoals we weten sinds Feyenoord-spits Graziano Pellè hem typeerde als iemand met een Ajax-hoofd.



Het was een raar interview in Trondheim. Uitgebreid analyseerde Van der Sar de wedstrijd (samenvattend: Ajax had heel veel kansen gecreëerd) en hij zei dat het een rampzalige avond was voor iedereen die bij Ajax is betrokken.