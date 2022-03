Jaroslava Mahoetsjich ontvlucht schuilkelder om naar goud te springen voor Oekraïne

Oekraïne Jaroslava Mahoetsjich in actie tijdens de WK indoor. Beeld AP

In de aanloop naar de WK indoor bracht de Oekraïense atlete Jaroslava Mahoetsjich de meeste dagen door in een kelder om te schuilen voor het oorlogsgeweld. De 20-jarige hoogspringster moest haar huis in Dnipro ontvluchten vanwege de Russische bommen. Ze besloot toch naar de WK te gaan. Het kostte haar drie dagen om in Belgrado te komen, waar ze arriveerde na een bizarre tocht met ‘honderden telefoontjes, explosies, branden en luchtalarmsirenes’. Toch won ze goud.

Winnen voor haar land was precies was Mahoetsjich zich ten doel had gesteld. Om te uiten hoe ze zich voelde, maakte ze voordat ze in actie kwam steeds gebaren van hartjes richting de blauwgele vlag op haar pak. Haar gedachten waren bij Oekraïne.

Na de moeilijke voorbereiding vol stress en verdriet in weken waarin ze amper kon trainen verliep de finale niet vlekkeloos. Mahoetsjich ging twee keer de fout in op een hoogte van 2.00 meter. Concurrente Ealeanor Patterson uit Australië kwam wel meteen over die hoogte heen. Daarna lukte het toch nog voor de Oekraïense, die vervolgens ook in één keer over de 2.02 kwam. Patterson ging daarna twee keer de mist in op 2.04 meter, waardoor de wereldtitel naar Mahoetsjich ging. Nadezhda Dubovitskaya uit Kazachstan (1.98 meter) won brons.

‘Ik kan niet eens beschrijven wat ik nu voel’, zei Mahoetsjich na haar het goud. ‘Ik kon niet eens aan trainen denken, laat staan aan wedstrijden. Het was ontzettend moeilijk om hier te komen, ook mentaal want mijn gedachten zijn de hele tijd bij mijn land.’

Mahoetsjich, de regerend Europees kampioen hoogspringen, is de eerste Oekraïense atleet die een wereldtitel wint sinds Rusland met de invasie begon op 24 februari. Haar medaille werd volop bejubeld door het publiek. In Belgrado waren geen Russen of Belarussen aanwezig door de uitsluiting vanuit wereldatletiekfederatie World Athletics. De belangrijkste concurrent van Mahoetsjich, de Russische olympisch kampioene Maria Lasitskene viel daardoor weg.

Mahoetsjich kreeg een groot applaus nadat ze het goud veroverde. Meerdere atleten maakten op de WK kleine statements als steunbetuiging aan Oekraïne door met blauwgele linten te lopen of blauwgele nagellak. World Athletics kwam niet met een officiële solidariteitsverklaring voor Oekraïne op de WK vanwege het neutrale standpunt van gastheer Servië over de Russische invasie. Individuele acties van atleten werden wel getolereerd.