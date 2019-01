Japanse Naomi Osaka (21) wint Australian Open en is de nieuwe nummer één van de wereld

De Japanse Naomi Osaka. Beeld AP

Naomi Osaka schuifelde halverwege de eerste set van de finale van de Australian Open een paar passen naar de buitenkant op het moment dat Petra Kvitova moest serveren vanaf links. Veel meer dan een halve meter was het niet. Misschien kon ze dan iets beginnen tegen de gevaarlijke service naar buiten van haar tegenstander. De kleine aanpassing bleek precies genoeg om een van de belangrijkste wapens van de Tsjechische onschadelijk te maken. Osaka won met 7-6 (2), 5-7, 6-4.

Kvitova verloor nog geen set op de Australian Open, maar wist zich zaterdag soms geen raad met scherpe returns richting de hoeken. Op de eerste meters was de lange Tsjechische (1.82 meter) niet snel genoeg om haar racket goed achter de bal te krijgen. Osaka kwam met haar vliegensvlugge voetenwerk daarentegen vaak wel goed uit bij de lange ballen tegen de baseline. Diep door de knieën, bijna gehurkt, nam de Japanse die ballen snel na de stuit.

Het gevecht duurde uiteindelijk drie sets, omdat Osaka de drie matchpoints die ze kreeg in de tweede set niet wist te benutten. Even leek de normaal zo koele Japanse haar concentratie te verliezen. Ze zakte uit pure frustratie naar de grond na de verloren tweede set. De handen naar het gezicht, het ongeloof in de ogen.

Beeld Getty Images for Tennis Australi

Osaka bijt zich vast

De 21-jarige Osaka herpakte zich in de derde set. Ze leek wat minder gehaast in de rally’s en bleef telkens slim gepositioneerd tegenover Kvitova’s opslagen staan, met een snelle break als gevolg. Hoe de Tsjechische ook vocht voor ieder punt, Osaka beet zich vast in elke bal.

De twee stonden nog nooit eerder tegenover elkaar. De inzet in de Rod Laver-arena was zaterdag niet alleen de winst, maar ook de nummer één positie op de wereldranglijst. De 28-jarige Tsjechische was weliswaar tweevoudig grandslamwinnaar (Wimbledon in 2011 en 2014), maar stond nog nooit op de eerste plek.

Als de ranglijst maandag wordt opgemaakt is Osaka de eerste Japanner ooit op nummer één. Ze maakt met de titel ook een einde aan een bijzondere reeks van twee jaar, waarin acht verschillende vrouwen de grandslamtoernooien verdeelden. Na het zwangerschapsverlof van Serena Williams vonden veel speelsters het lastig om zich te wapenen tegen de druk en aandacht die komt met de winst van een grandslamtoernooi. De jonge Osaka lijkt mentaal uit het juiste hout te zijn gesneden.

Ze is de snelst rijzende ster in het vrouwentennis. Een jaar geleden stond ze nog nummer 72 van de wereld. Nu is ze tweevoudig grandslamwinnaar en de nummer één. Van bezwijken onder de druk lijkt voorlopig geen sprake. De winst op de US Open eind vorig jaar had haar alleen maar gemotiveerder gemaakt om het goed te doen in Melbourne. Met minder dan winst nam ze geen genoegen.

Ruzie Serena Williams

De overwinning op de Australian Open moet ook als een voorzichtige revanche hebben gevoeld voor de turbulente finale in New York tegen Williams. Haar toernooiwinst werd toen overschaduwd door de ruzie tussen Williams en de scheidsrechter. Terwijl Osaka huilend een interview gaf na de wedstrijd, werd ze onophoudelijk uitgefloten door het Amerikaanse publiek.

Voor Kvitova was het behalen van de finale in Melbourne als een van de voorlopige hoogtepunten uit haar ‘tweede carrière’, zoals ze er zelf over sprak. In 2016 werd ze in haar eigen huis aangevallen door een inbreker, die haar toetakelde met een mes. Uren bogen chirurgen zich over haar linkerhand, haar slaghand. De pezen en zenuwen in haar hand bleken zwaar beschadigd. Kvitova twijfelde of ze ooit nog op het hoogste niveau terug zou keren.

Struikelend over haar woorden bedankte Osaka het publiek. Zich bewust van de voorgeschiedenis van haar tegenstander wierp ze een bemoedigende blik Kvitova: ‘Ik weet wat je allemaal hebt moeten doorstaan. Het was een eer voor mij om in deze finale tegen jou te spelen.’