Japanse kunstrijdster Kihira is in Den Haag één met de muziek

Het gala, de catwalk van het ijs, maakte zondag veel goed na de voorspelbare Challenge Cup. Japanners maakten de dienst uit, met wonder­­kind Rika Kihira (16) als stralend middelpunt.

Als de kunstrijdwedstrijden van de Challenge Cup zondagmiddag achter de rug zijn, gaan de lichten uit en de spots aan in De Uithof. Dan is er traditioneel het gala, een twee uur durende show, ook wel exhibitie genaamd. Dat is geen optocht in stijve jurken en smokings. Dan mag alles, zeker qua kleding.

‘Je hebt dan geen juryleden en er zijn geen restricties, zoals die er bij kampioenschappen wel zijn. Dan mag je, volgens de regels, niet te bloot zijn. Maar bij het gala zijn er alleen maar limieten die je zelf bepaalt. Wat jij nog draaglijk vindt’, vertelt Nederlands kampioen Niki Wories.

Ze heeft deze middag een zwart toiletje aangetrokken, blote rug, maar verder niks sensationeels. De show wordt gestolen door de Amerikaanse Starr Andrews die een rode catsuit met veel glitter draagt. Het is een van de onderdelen van kunstrijden: je tonen aan het publiek.

Die presentatie noemt Wories een van de moeilijkste onderdelen van haar in Nederland maar in matige aantallen beoefende sport. De in Canada trainende kunstrijdster is aan het terugkomen na een hersenschudding. ‘Het moeilijkste is het mentale deel van deze sport. Dat je op het ijs staat in het middelpunt van alle aandacht. Dat je dan het zelfvertrouwen hebt om je sprongen te maken.’

Deelnemers aan de Challenge Cup voorafgaand aan hun vrije oefening. Beeld Jiri Büller

Zonder inspanning

In het galadeel van de sport, zelfs Olympische Spelen en WK-toernooien kennen dat daverende slotstuk, gaat niemand tot het uiterste en is de ontspanning van de gezichten van de schaatsers te lezen. Een 9-jarig kind uit Haarlem, Macey Mellema, vertedert met een dartelend optreden. Alsof ze tien jaar ouder is, zo vertoont ze haar kunsten op de ronde ijzers.

Het laatste optreden van de middag is de verpersoonlijking van presentatie en van natuurlijk talent. Het Japanse wonderkind Rika Kihira, de winnares van de Challenge Cup, komt nog een keer het ijs op. Ze rijdt op de tonen van het nummer Faded, wordt één met de muziek, lijkt te schaatsen zonder inspanning.

Haar krullen op de ijsvloer van De Uithof zijn die van een kind dat geboren is op schaatsen. De Japanse won dit seizoen, hoogst sensationeel voor een 16-jarige, alle grote wedstrijden uit de Grand Prix-reeks en verloor slechts de strijd om de nationale titel. Een foutje wordt in eigen land blijkbaar hard afgestraft.

Er zijn liefst vier tv-ploegen uit Japan meegereisd met Kihira die in haar land de nummer twee van de WK van vorig jaar, de in Den Haag met veel uitroeptekens aangekondigde Wakaba Higuchi, is voorbijgestreefd. Higuchi doet niet eens mee aan de wereldtitelstrijd van eind maar in Saitama, een stad ten noorden van Tokio. Blessures hebben haar teruggeworpen.

Gedroomde wereldkampioen

Kihira, eerstejaars senior, is de gedroomde wereldkampioen voor de talrijke reporters van Asahi, NHK, Tokio Broadcast en Fuji die de vierdaagse in Den Haag volgen. Nederlands kampioen Wories, niet van de partij in Japan, is dat met hen eens. ‘Rika wereldkampioen? Zou kunnen. Ze is geweldig.’

Het meisje uit Nishinomiya is straks de vrouwentroef in het toernooi, waarbij de mannenploeg azen als de nummers een en twee van de Olympische Spelen van Pyeongchang, Hanyu en Uno, kan inzetten. In Den Haag wint bij de mannen uiteraard een Japanner: Sota Yamamoto. Hij staat met zijn grote gestalte, bij het gala in een spijkerbroek en een slobbertrui gehuld, behoorlijk in de schaduw van Kihira.

Zij is onmiskenbaar de kleine, grote vrouw van de Challenge Cup, het jaarlijks treffen in Den Haag waarin de in Nederland bepaald kleine sport zich in zijn internationale gedaante toont. Tussen die mondiale toppers door reden Nederlanders hun nationale kampioenschappen. Een treffend beeld was dat het erepodium bij de mannen werd ingenomen door slechts één man, Thomas Kennes. Voor zilver en brons waren er geen kandidaten.

Nederlandse Deelneemster Macey Mellema. Beeld Jiri Büller

Skate Battle

Het afsluitende programma maakte veel goed. Naast het gala, de catwalk van het ijs, heeft de Challenge Cup sinds drie jaar de ‘Skate Battle’ ingevoerd. In een wedstrijd van man tegen vrouw, of gelijke seksen tegen elkaar, wordt er gestreden om de aandacht en appreciatie van het publiek. De fans, met een kleine duizend aanwezig in Den Haag, konden stemmen met een gele of blauwe kaart, waarna speaker John Stubbe aangaf wie doorging naar de volgende ronde.

De Japanse finale, tussen de man Yamamoto en de vrouw Honda, werd in het voordeel van de hoog springende man beslist. Niki Wories ging na haar ereronde nog eens in op die ‘battle’ die zij een vernieuwing in het kunstrijden noemde. ‘Het geeft een draai aan onze sport. Je betrekt het publiek erbij. Het zorgt voor sfeer. Dit is heel goed voor onze sport.’