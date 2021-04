Japanse golfer Matsuyama schrijft geschiedenis met winst op Masters in Augusta

De Japanse golfer Hideki Matsuyama viert zijn overwinning. Beeld AFP

Zodra hij het groene jasje om zijn schouders had, gooide Matsuyama zijn beide armen in de lucht. ‘Ik ben echt ontzettend blij’, zei de Japanner, die normaal gesproken weinig emoties laat zien.

Zaterdag nam Matsuyama de leiding over van de Engelsman Justin Rose die een vliegende start had gehad. Zondag kwam die vier slagen voorsprong niet echt in gevaar. Op hole 15 sloeg Matsuyama de bal nog over de green in het water. Maar hij kwam weg met een enkele bogey. Een hole later verspeelde zijn grootste bedreiger, de Amerikaan Xander Schauffele, zijn kans door in het water te slaan. Hij verknoeide zijn tweede plek met een triple bogey.

Geweldige opsteker

Matsuyama werden al eerder kansen toegedicht om een golfmajor te winnen. In 2017 won hij drie toernooien op de Amerikaanse PGA Tour en eindigde als runner-up tijdens de US Open. In dat jaar haalde hij ook een tweede plek op de wereldranglijst en won meer dan vijf miljoen dollar. Maar daarna zakte hij even spectaculair weg als hij was opgekomen. De overwinning van Matsuyama is een geweldige opsteker voor het Japanse golf, zo vlak voor de Olympische Spelen in Tokio, waar golf ook op het programma staat.

Matsuyama bleef met tien slagen onder par een slag voor op de jonge Amerikaan Will Zalatoris. Twee andere Amerikanen - Xander Schauffele en Jordan Spieth - eindigden als derde. De Spanjaard Jon Rahm, Europa’s beste golfer, werd nummer vijf. Krachtpatser Bryson DeChambeau werd slechts 46ste met vijf boven par. Het was tenminste beter dan Dustin Johnson, de Amerikaanse nummer één van de wereld en de titelverdediger, die de cut op vrijdag niet eens overleefde.

