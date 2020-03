Japanners somber over aanvang Olympische Spelen in juli

Een man met een mondkapje zit bij een bushalte voor een advertentie van de Olympische spelen van 2020 die in Tokio zullen plaatsvinden. Beeld AFP

Dit weekend trachtte de Japanse premier Shinzo Abe de groeiende twijfels over het evenement weg te nemen. ‘We zullen het coronavirus overwinnen en de Spelen zoals gepland laten verlopen’, zei hij zaterdag op een persconferentie. Eerder liet de Japanse organisatie weten dat uitstel mogelijk is. Contractueel zijn de Japanners enkel verplicht de Olympisch Spelen in 2020 te houden. Het zou ook in oktober kunnen, zoals de Spelen van 1964.

Voorzitter Thomas Bach van het IOC houdt dinsdag telefonisch topoverleg met alle internationale sportbonden. Bach wil de bonden informeren over de stand van zaken nu het coronavirus vrijwel de hele sportwereld tot stilstand heeft gebracht. Onder meer de kwalificatieprocedures voor de Olympische Spelen komen dan ter sprake. Vrijwel alle kwalificatietoernooien zijn verschoven of afgelast.

Door de geringe trainings- en wedstrijdmogelijkheden groeit ook de roep om uitstel onder sportcoaches. In veel landen, waaronder Nederland, is de sport volledig stilgevallen. Voor landen met strenge selectiewedstrijden, zogeheten trials, is het vrijwel onmogelijk om olympische deelnemers aan te wijzen zonder competitie. Coaches denken dat sporters onmogelijk in olympische topvorm kunnen afreizen naar Tokio.

De befaamde Italiaanse atletiekcoach Renato Canova, trainer van Keniaanse marathonlopers, ziet het somber in voor de circa 2.000 olympische atleten: eenvijfde deel van de olympiërs. Overal worden marathons geannuleerd. Hij vreest ook dat de Diamond League, de belangrijkste wedstrijdreeks in de atletiek, geen doorgang zal vinden. De eerste wedstrijd staat gepland voor half april, in Doha, Qatar. Dat land heeft de grenzen gesloten voor bezoekers uit veel landen met coronaproblemen.

‘Ik zie niet in hoe je een wedstrijd kan organiseren als 80 procent van de deelnemers het land niet in mag’, schrijft Canova in een ingezonden brief op de atletieksite Letsrun. ‘Ik zie niet in hoe de Spelen eind juli gehouden kunnen worden.’

De Australiër Nic Bideau, de coach van de Nederlandse lange afstandsloper Susan Krumins, verwacht dat de Spelen met een jaar worden uitgesteld. Tegen een Australische krant zei hij dat de situatie voor veel sporters op dit moment eerder verslechterd dan verbeterd. ‘In Amerika en veel Europese landen wordt het erger, dus veel toernooien zullen niet doorgaan. De grote landen zullen geen ploegen hebben om af te vaardigen. Ik denk dat ze uiteindelijk de Spelen twaalf maanden zullen uitstellen, in plaats van te annuleren. Kleine sporten hebben olympische aandacht en geld nodig. Ze kunnen niet overleven zonder Spelen.’