Japanners betwisten plan voor verhuizing olympische marathon

Hardlopers passeren de Zojoji tempel tijdens de marathon in Tokio. Beeld AP

Ze zijn doorgaans zo beleefd, de Japanners. Maar o wee als je aan hun Olympische Spelen komt. Toen het Internationaal Olympisch Comité twee weken geleden rücksichtslos besloot de olympische marathon van Tokio te verplaatsen naar het koelere Sapporo, vanwege de voorspelde hitte, waren de rapen gaar. Hoe durfde het IOC zomaar aan het grote prestigeproject van de Japanners te komen?

Nu wordt er gesteggeld over de kosten. Wie gaat de verplaatsing betalen? De verandering in het programma zou 310 miljoen dollar kosten, en het budget was al uit de hand gelopen. Sapporo, toneel van de Winterspelen in 1972, ligt zo’n 800 kilometer noordelijker.

Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, is witheet. Ze merkte sarcastisch op dat de marathon anders wel gehouden kon worden op één van de eilandjes waar Rusland en Japan om steggelen bij het noordelijke Hokkaido. Daar is het lekker koud.

John Coates in gesprek met Yoshiro Mori. Beeld AP

Koike dreigt met een zaak tegen het IOC. Ze vindt dat de marathon gewoon in Tokio gehouden kan worden. Desnoods midden in de nacht, als de omstandigheden iets minder extreem zijn.

In Tokio kunnen de temperaturen in de zomer oplopen tot 40 graden met een hoge luchtvochtigheid. De marathonlopers en de snelwandelaars lopen de grootste risico's omdat zij lang bezig zijn met hun onderdeel. Om de ergste hitte te vermijden zijn de starttijden al aangepast. De olympische marathon zou in Tokio vroeg in de ochtend beginnen. Eerst was het half acht, toen zeven uur, half zeven en zes uur.

Nu ligt er een nieuw voorstel op tafel vanuit het organisatiecomité, met de hoop dat het IOC daar wel tevreden mee zal zijn. De Japanners hadden het eerst over 3 uur ‘s nachts, en zijn uiteindelijk op het idee van 5 uur ’s nachts uitgekomen voor de start van de marathon. De meeste atleten zijn dan net klaar, ook het avondprogramma is laat vanwege de hitte.

De Japanners hopen dat het IOC daarin mee zal gaan. Ze zijn vooral bang dat het publiek zal ontbreken als de marathon naar Sapporo gaat, al is het de vraag wie er midden in de nacht naar een marathon in Tokio wil kijken.

Het IOC wil de vreselijke beelden uit Doha vermijden. Op de WK atletiek begon de marathon op 27 september om één voor twaalf ‘s nachts, toen het nog steeds snikheet was in Qatar. Er stond geen publiek langs de kant, de tijden waren een stuk minder snel dan normaal en het was geen fraai uithangbord voor de sport om atleten te zien bezwijken onder de warmte.