Japan zint op stunt bij WK rugby in eigen land

Het Japanse team zingt het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rusland in het Tokyo Stadion, vrijdag 20 september 2019. Beeld BSR Agency

Japan staat slechts tiende op de wereldranglijst en behoort niet tot de titelfavorieten. Die rol is weggelegd voor Nieuw-Zeeland, de titelhouder. De andere voor de hand liggende kandidaten zijn Ierland (de aanvoerder van de wereldranglijst), Wales (recentelijk winnaar van de Six Nations-trofee), Zuid-Afrika en Engeland. Japan heeft sinds 1987 aan alle acht WK’s meegedaan, maar won slechts vier van de 28 wedstrijden.

Na voetbal en honkbal is rugby in Japan de populairste sport. Maar als potentieel topteam diende het land zich pas vier jaar geleden aan, bij het WK in Engeland. Nadat in zeven eerdere WK’s elk duel met gemiddeld 48 punten verschil was verloren, versloeg het plotseling rugbygrootmacht Zuid-Afrika met 34-32. Die wedstrijd was in Japan niet eens op televisie, maar de overwinning zorgde voor een enorme toename in belangstelling. Het volgende duel werd door 25 miljoen mensen bekeken. Japan won dat toernooi drie van de vier duels, maar bleef toch steken in de poulefase.

Het Japanse rugbyteam is opvallend multicultureel voor een land dat nauwelijks immigranten kent (1 procent van de bevolking). Het kent spelers met wortels in Nieuw-Zeeland, Australië, Samoa, Fiji, Tonga en Zuid-Afrika. Aanvoerder Michael Leitch verhuisde als tiener van Nieuw-Zeeland naar Japan. Ook bondscoach Jamie Joseph komt uit het land van de even befaamde als gevreesde ‘All Blacks’. Hij kwam als speler uit voor Nieuw-Zeeland en Japan.

Hoe belangrijk die immigrantenzonen zijn voor het succes van Japan bleek meteen in het openingsduel tegen Rusland. Kotaro Matsushima, geboren in Zuid-Afrika, werd de eerste Japanse speler bij een WK die driemaal scoorde uit een zogeheten try. Zijn moeder komt uit Japan, zijn vader uit Zimbabwe.

Anders dan bij veel van de concurrenten zijn de Japanse spelers geen fullprof. Ze zijn verbonden aan bedrijven die actief zijn in de ijzer-, staal- of autoindustrie. De rugbyers worden grotendeels vrijgesteld om de trainen, maar worden ook ingezet om de bedrijfscultuur te versterken.

Japan speelt de komende weken nog tegen Ierland, Schotland en Samoa. Als de ploeg voor het eerst de kwartfinale haalt, wordt het WK in het gastland als geslaagd beschouwd.

Bondscoach Jamie Joseph is vol vertrouwen over de goede afloop van het toernooi, ondanks de ruime nederlaag tegen Zuid-Afrika (41-7) in de aanloop naar het WK. ‘We hebben ons goed voorbereid, zowel mentaal als fysiek. We begrijpen wat onze rollen zijn. Dat geldt voor de spelers, de trainers en de staf. We willen iedereen trots maken met onze prestaties.