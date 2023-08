Japan heeft een onverwacht wapen op het WK: Miyazawa scoort meer dan ooit

Hinata Miyazawa (nummer 7) duelleert met de Noorse Thea Bjelde in de achtste finalewedstrijd. Miyazawa is topschutter van het toernooi met vijf treffers. Beeld AFP

Als Japan vrijdag de WK-kwartfinale tegen Zweden speelt, zal er in Zweden verwachtingsvol worden uitgekeken naar de corners van het eigen team. De selectie van de Scandinaviërs is opgeteld 159 centimeter langer dan de Japanners, gemiddeld bijna 7 centimeter. En de Zweedse voetbalsters scoorden al vier van de negen doelpunten uit indraaiende hoekschoppen.

De Zweden zullen het wapen nodig hebben, want Japan maakt tot nu toe indruk op het WK. Dat is een verrassing omdat de ploeg slechts elfde staat op de Fifa-ranglijst, maar wel een die zich aankondigde. Na het WK-goud van 2011 en het zilver van 2015 viel het nationale team weliswaar terug, maar op jeugdtoernooien hadden de Japanse teams de afgelopen jaren al weer veel succes.

Splijtende counters

Bondscoach Futoshi Ikeda kent die talentvolle lichtingen door en door, want hij had eerder de leiding over die ploegen. Hij heeft een team samengesteld dat lastig te bespelen is. De formatie kan zowel op balbezit spelen als toeslaan met splijtende counters. Met die laatste tactiek werd Spanje met 4-0 verslagen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Twee van die doelpunten werden gemaakt door Hinata Miyazawa, die met vijf goals bovenaan de topscorerslijst van het WK staat. Waar het Japanse succes voor kenners niet uit de lucht komt vallen, had niemand kunnen voorspellen dat zij nu de meeste doelpunten op haar naam zou hebben.

In haar 23 interlands voor het WK scoorde Miyazawa slechts vier keer, net zoveel als bij haar club Mynavi Sendai in de laatste twee seizoenen. Zelf was ze uiteraard enorm teleurgesteld toen ze niet werd geselecteerd voor het vorige WK en de Olympische Spelen in eigen land, maar tot veel ophef leidden die beslissingen niet.

Maar soms valt op een groot toernooi alles op zijn plek en dat lijkt met Miyazawa, die altijd met een witte haarband speelt, het geval. Waar ze in voorgaande jaren zwierf door het team, speelt ze op dit WK als een van de twee spelers achter de enige diepe Japanse spits. Ze is naar eigen zeggen een type speler dat graag dribbelt en defensies steekpasses doorboort, maar op dit toernooi duikt ze zelf vaak op in kansrijke posities.

Succesrecept

Het succesrecept: Miyazawa verschuilt zich in de rug van tegenstanders, wordt diep gestuurd en is dan met haar snelheid niet meer bij te halen. Ze heeft het overzicht en de techniek om dan af te ronden. En nu ze weet hoe efficiënt ze kan zijn, krijgt ze er geen genoeg van.

‘Ik ben geen spits,’, zei ze na de wedstrijd tegen Spanje. ‘Maar ik ben gretig en zal overal proberen doelpunten te maken. Ik wil een speler zijn die angst inboezemt door gewoon op het veld te staan. En ik wil één doelpunt per wedstrijd maken.’

In de magere jaren leek het erop dat Amerika en de Europese landen niet meer in te halen zijn, maar nu is al duidelijk dat ook in de toekomst Japan een rol zal blijven in het vrouwenvoetbal. ‘Als we denken aan het vrouwenvoetbal in Japan’, zegt de topscorer, ‘denken we vooral aan de overwinning van 2011. Daar wil ik verandering in brengen.’

Maar eerst die Zweedse hoekschoppen overleven. Al lijkt de oplossing daarvoor ook al voor handen. Japan gaf dit toernooi slechts vijf corners weg.