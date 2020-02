Japan domineert op WK sprint in Noorwegen

Tatsuya Shinhama op de 1000 meter in Hamar Beeld via Reuters

Het was zaterdag bij het WK sprint in het Vikingschip in Hamar dubbel feest voor de Japanners. Miho Takagi verpulverde de concurrentie bij de vrouwen en even later reed ook Tatsuya Shinhama met ruime voorsprong naar de wereldtitel.

De pas 23-jarige Shinhama, die vorig seizoen al zijn sprinttalent liet zien met een zilveren medaille op het WK, logenstrafte het idee dat de wereldtitel als vanzelf aan Pavel Koelizjnikov toe zou vallen. De Rus was twee weken geleden zo overtuigend wereldkampioen op de 500 en 1.000 meter geworden, dat het onwaarschijnlijk leek dat iemand hem zou kunnen verslaan.

Toch was dat precies wat Shinhama op de openingsdag deed. Hij eindigde als tweede op de 500 meter, voor de Rus, en won even later de 1.000 meter. Koelizjnikov besloot zich daarna af te melden voor de rest van het toernooi. Hij voelde zich niet fit.

Zo lag de weg voor Shinhama naar de titel op zaterdag helemaal open. Hij won de tweede 500 meter in 34,39 en had op de slotafstand genoeg aan de derde tijd: 1.08,71, een dikke drie tienden van een seconde achter afstandswinnaar Kjeld Nuis (1.08,38).

Achter Shinhama werd de Canadees Laurent Dubreuil tweede en Cha Min Kyu uit Zuid-Korea derde. Voor het eerst sinds het WK van 2011 eindigde er geen Nederlander op het podium.

Kai Verbij was de beste Nederlander, op de vierde plaats. Gelaten constateerde hij dat het een rottige plek was om op te eindigen, maar dat het paste in de lijn van zijn seizoen. Na een puik begin bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden in november liet Verbij weinig bijzonders meer zien. Hij was daarom met beperkte ambities naar Hamar gegaan. ‘Dit was voor nu het maximaal haalbare.’

Miho Takagi viert haar overwinning Beeld via REUTERS

Het voorschot dat Miho Takagi vrijdag, na zeges op beide afstanden, op de wereldtitel bij de vrouwen had genomen vulde ze op zaterdag aan tot de eindwinst. De 25-jarige Japanse was iets minder rap dan de dag ervoor en wist ditmaal de 500 meter niet te winnen. Ze moest met 37,52 de wereldkampioene op de explosiefste afstand, Nao Kodaira (37,46), net voor zich dulden.

Op de 1.000 meter was ze wel weer veruit de beste. Ze reed 1.13,93 en versloeg daarmee Jutta Leerdam, sinds twee weken de regerend wereldkampioene op de kilometer, met 0,53 seconde. In het eindklassement belandde de Japanse zo met een genereuze voorsprong op de eerste plaats, voor Kodaira en de Russische Olga Fatkoelina.

Takagi, twee jaar geleden wereldkampioene allround, schaarde zich met de sprintwereldtitel in een rijtje met Natalja Petroesjova, Karin Enke en Anni Friesinger, de enige drie vrouwen tot dit weekend die zowel de wereldtitel sprint als allround wisten te winnen.

Beste Nederlandse werd Leerdam, zij werd vijfde. Het was een plek waar ze goed mee kon leven. Op de 500 meters komt ze in de eerste meters wat explosiviteit tekort. Dat wist ze van tevoren en dus rekende ze niet op een podiumplaats.

Ze keek vooral naar haar prestaties op de 1.000 meter en die stemden tevreden, ze werd tweemaal tweede. ‘Ik denk dat ik hier blij mee mag zijn’, concludeerde ze na afloop. ‘Vorig jaar werd ik 10e op het WK, nu 5e. De 500 moet gewoon beter en dan denk ik dat ik hier ook kan winnen.’