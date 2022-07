Janneke Schopman, coach Indiase hockeysters: ‘Zelfontplooiing is belangrijker dan de sport’

De Nederlandse coach Janneke Schopman van India bedankt haar speelsters na afloop van het met 4-3 verloren WK-duel tegen Nieuw-Zeeland. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De Indiase hockeysters vielen in aanloop naar het WK bijna van hun stoel toen bondscoach Janneke Schopman tijdens een bespreking vertelde dat ze vroeger ook zenuwen had voor een belangrijke wedstrijd. En dat het helemaal niet erg was om nerveus te zijn voor het WK. De kwetsbare en open opstelling van hun bondscoach hadden ze nooit verwacht. Ze konden zich evenmin voorstellen dat een oud-speelster van het grote Nederland spanning heeft gevoeld.

‘In India vinden veel vrouwen het lastig om eerlijk te zijn en te zeggen hoe ze zich echt voelen’, vertelde Schopman op het WK hockey in Amstelveen, waar India drie groepsduels speelde. De 212-voudig oud-international hamert er dagelijks op dat haar speelsters zich uitspreken. ‘In het begin gaven de meiden antwoorden waarvan ze dachten dat de coach die wilde horen. Dat is nu langzaamaan aan het veranderen. Ook geven ze vaker weerwoord.’

Zo stapte dit voorjaar een groep speelsters op Schopman af, halverwege een zeven weken durend trainingskamp. De bondscoach had beloofd dat de vrouwen een keer een paar dagen vrij zouden zijn, maar daar was het nog niet van gekomen. ‘We hebben echt vier dagen rust nodig’, was hun verzoek. Schopman: ‘Ik was heel blij dat ze dat durfden te vragen en heb direct ingestemd. Zo’n stap is echt bijzonder in een land waar vrouwen het gewend zijn om minder verantwoordelijkheid te krijgen.’

Eerste vrouw

Schopman werd bijna een jaar geleden aangesteld als eerste vrouwelijke bondscoach van de Indiase hockeysters. Na de Olympische Spelen van Tokio promoveerde ze van assistent tot bondscoach van India. Schopman, eerder werkzaam als bondscoach van de hockeysters van de VS, volgde haar landgenoot Sjoerd Marijne op die India op de Spelen naar de vierde plek loodste.

Haar ambities met de ploeg in opbouw zijn groot. Op termijn wil Schopman met India (de huidige nummer negen van de wereldranglijst) structureel een plek in de mondiale topvijf veroveren. Voor dit WK zijn de verwachtingen ongekend hoog gespannen in het hockeygekke India; er wordt niet minder dan een medaille verwacht. India speelde zondagavond in en tegen Spanje voor een plek in de kwartfinales. Die wedstrijd was nog niet afgelopen toen deze krant werd gedrukt.

Hoewel Schopman op het veld grootse plannen heeft met de Indiase vrouwen reiken haar ambities buiten het veld nog veel verder. Ze vertelt dat ze de hockeysport ziet als een metafoor voor het leven. ‘Ik probeer heel erg te stimuleren dat mijn speelsters in het veld zelfstandig beslissingen nemen’, zegt Schopman die in 2008 met Nederland olympisch kampioen werd.

‘Als de meiden zich in het veld ontwikkelen en verantwoordelijkheid durven nemen, hebben ze daar later buiten het veld alleen maar profijt van. Ik ben hier niet alleen om ze als hockeyster beter te maken, maar zeker ook om ze te helpen zich als mens te ontwikkelen. Ik hoop dat ze gaan inzien dat ze kunnen bereiken wat ze willen in het leven. Zelfontplooiing en zelfredzaamheid zijn belangrijker dan het hockeyspel.’

Bloedfanatiek

Het zijn bijzondere woorden uit de mond van Schopman die bezeten is van hockey. De oud-verdediger van Den Bosch stond als speelster te boek als een leider met een uitgesproken karakter; bloedfanatiek en keihard voor zichzelf én voor medespelers.

Wie Schopman op het WK langs de lijn aanschouwt, komt al snel tot de conclusie dat ze aan leiderschap en fanatisme niks heeft ingeboet als bondscoach. Op de vraag of ze ook hard kan zijn voor haar speelsters, blijft het even stil. ‘Ik denk het uiteindelijk wel. Als ik vind dat het in het veld niet goed gaat, horen de meiden dat zeker. Maar ik probeer het tegenwoordig wel op een meer constructieve manier te doen. Als coach heb ik geleerd dat je met boosheid niks opschiet. Als je als coach boos reageert, gaat het vaak over je eigen frustraties.’

Schopman werkt nu 2,5 jaar in India. Grote delen van het jaar verblijft ze met haar ploeg op een sportcampus (‘een soort Papendal’) in Bangalore waar de faciliteiten uitstekend zijn. De hockeysters hebben de beschikking over een waterveld en dagelijks zorgen drie terreinbeheerders ervoor dat de accommodatie er tiptop bij ligt.

Uithuwelijken

In het dagelijks leven blijft Schopman zich verbazen over de ondergeschikte positie van vrouwen. ‘Als coach van India heb ik daar geen last van omdat ik een bepaald aanzien geniet. Ik moet ook zeggen dat de hockeybond zeer ondersteunend is. Het enige wat mij vaak overkomt, is dat op het vliegveld opeens van alle kanten mannen komen aangelopen die mijn koffer willen dragen.’

Wel ziet Schopman van nabij dat veel Indiase vrouwen worstelen met zaken waar Nederlanders zich geen voorstelling van kunnen maken. Laatst kwam er een speelster naar haar toe met de mededeling dat haar vader een man voor haar had gevonden.

‘Vind je dat ik met hem moet trouwen?’ vroeg de hockeyster aan haar bondscoach. ‘Jij moet er achter staan’, benadrukte Schopman. ‘Als jij wilt trouwen prima, maar als je het niet wilt, moet je dat ook tegen je vader durven zeggen.’ Na haar eerste aarzeling besloot de speelster dat ze toch haar ja-woord gaat geven. Wel mag ze van haar toekomstige echtgenoot blijven hockeyen.