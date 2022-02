Jan Vertonghen, verdediger met een prettig soort woede in zijn spel

Jan Vertonghen als Ajacied in 2011 in een wedstrijd tegen FC Twente. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het schitterende, zonovergoten, klassieke en idyllische trainingscomplex van Benfica permitteert Jan Vertonghen zich een subtiele grap, als hij Ajax analyseert: ‘Ajax was heel stabiel, tot een maand geleden.’ Het is een terloopse verwijzing naar de aftocht van directeur voetbalzaken Marc Overmars, om het sturen van grensoverschrijdende berichten aan vrouwen.

Vertonghen oogt gezond, hier in het rustieke Seixal, vanaf de oude stad aan de andere kant van de Taag. Gebruind door de zon in Lissabon, waar de temperatuur dinsdag 23 graden aantikt, is hij in anderhalf jaar gaan houden van de fabuleuze, op heuvels gebouwde stad. Hij gaat waar het voetbal hem brengt. Ajax, Tottenham Hotspur, Benfica.

Bevriend met Blind

Coach Nelson Veríssimo, opvolger van de ontslagen Jorge Jesus, omschrijft Vertonghens belang door te wijzen op diens ervaring in het momenteel zwalkende elftal, dat het seizoen kan redden met succes in de Champions League. Niemand bij Benfica kent Ajax bovendien beter dan de Belg uit Tielrode, al is het maar omdat ‘ik elke week naar de wedstrijden van Ajax kijk op tv.’ Hij voetbalde grofweg van 2006 tot 2012 in het eerste elftal en bleef bevriend met Daley Blind. ‘Ik heb Jan een bericht gestuurd dat het hier zo'n lekker weer is', aldus Blind.

Vertonghen is getrouwd met Sophie uit Amsterdam, die hij leerde kennen op de middelbare school. Het stel heeft drie kinderen. Of de sleet vat op hem heeft? ‘Ach, ik ben vader’, zegt hij met een lach, ‘en ik voel me heel goed. Ik leg niet te veel nadruk op leeftijd en wil nog jaren door met voetballen, ook bij de nationale ploeg.’ Hij is recordinternational van België, met 136 caps.

Jan Vertonghen namens Benfica in actie tegen CD Santa Clara op 12 februari. Beeld Getty Images

Vertonghen prijst Ajax, dat volgens hem veel beter is dan destijds, dankzij ‘heel grote stappen in de organisatie. De club is echt niet te vergelijken met mijn tijd.’ Vertonghen was bij Ajax de verdediger met een prettig soort woede in zijn spel, die oprukte met grote stappen, slalommend door vijandelijke linies. Groot en sterk, al raakte hij met Tottenham in die halve finale van drie jaar geleden tegen Ajax twee keer geblesseerd. In Londen door een akelige botsing met het hoofd tegen landgenoot Alderweireld, waarna hij voor het goede te vroeg weer begon. Met een enkelblessure verliet hij de legendarische wedstrijd in Amsterdam, de stad waar hij eens, tijdens de viering van het kampioenschap, met de schaal op de spelersbus zat en bijna werd geëlektrocuteerd door de bedrading van de tram.

Sleutelspeler

Hij had graag meer prijzen gewonnen, maar het leven loopt zoals het loopt. Lof krijgt hij genoeg. De Belgische bondscoach Roberto Martinez: ‘Jans professionalisme is een voorbeeld voor iedere jonge speler die de hoge standaard van de Rode Duivels wil bereiken. Zijn kalmte op het veld past perfect bij zijn defensieve intensiteit en zijn meesterschap in het positiespel. Hij is nog steeds een sleutelspeler voor de huidige doelstellingen van de nationale ploeg, die al bijna vier jaar op de eerste plaats staat op de Fifa-ranglijst. In de toekomst zullen we nog geregeld naar hem verwijzen als iconische en legendarische linksbenige centrale verdediger in het Belgische voetbal.’

Een mond vol loftuitingen, waarop de ervaren Belgische voetbalschrijver Raf Willems graag voortborduurt. Willems probeert het belang van Vertonghen voor de historie te duiden door hem te vergelijken met de in België veelgeroemde Alfons Van Brandt, een linksachter die in 1954 Stanley Matthews uit de wedstrijd speelde in een oefenduel met Engeland. ‘Hij was de beste linksachter van het WK in 1954. Van Brandt was destijds een moderne linksachter, onder meer door zijn sliding en lenigheid. Hij zei dat hij die eigenschappen dankte aan het vangen van kippen op het erf, bij hem thuis.

Symbool gouden generatie

‘Sinds Van Brandt kende België altijd problemen op links achterin. Tot de era Jan Vertonghen, in de defensie van drie personen de verdediger aan de linkerkant. Vanuit die positie is hij recordinternational geworden en staat hij symbool voor de opkomst van de huidige, gouden generatie. Mentaal is hij een meester, die vaak belangrijke doelpunten maakte. Tegen Nederland bijvoorbeeld, in 2012, toen hij het oefenduel besliste dat geldt als startschot van de generatie. Of anders de 1-2 in de achtste finale van het WK in Rusland tegen Japan, toen niemand meer geloofde in de kansen voor België (dat won, met 3-2). Anderzijds is de neergang mede ingezet door een Vertonghen-onwaardige fout van Jan, voor de eerste goal van Italië in de verloren kwartfinale van het laatste EK.’

Willems stelt ook: ‘Jan weet niet van opgeven.’ Dat kan belangrijk zijn, woensdag.