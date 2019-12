Jan Smeets bekroont zeldzaam optreden met winst

Beeld rv

Helaas, na een kalme remise werd de droom verstoord in de twee volgende ronden. Eerst miste Timman, na glad verloren te hebben gestaan, een kans op lijfsbehoud tegen Dimitri Reinderman, waarna hij in de volgende partij verzuimde een ­superieur eindspel tegen Sipke Ernst naar behoren af te wikkelen. Daarmee was zijn kruit verschoten. Timman sloot af met twee korte remises en eindigde op de gedeelde tweede plaats.

De titel ging naar een speler die, net als Timman, de laatste tijd zelden optreedt in de Nederlandse toernooien. Jan Smeets was tien jaar geleden, net voor de doorbraak van Anish Giri, de succesvolste vertegenwoordiger van zijn generatie, waartoe ook Erwin L’Ami en Daniël Stellwagen behoren. Hij werd tweemaal nationaal kampioen en bereikte de 66ste plaats op de wereldranglijst.

De successen motiveerden Smeets (34) onvoldoende om een carrière als professional te wagen. Hij ging economie studeren en beperkte het contact met het schaken tot incidentele partijen in de Nederlandse en Duitse clubcompetitie. Misschien heeft hij in de toekomst weer meer tijd voor zijn jeugdliefde. In januari speelt hij voor het eerst sinds 2013 een serieus toernooi als deelnemer aan de Challengersgroep in Wijk aan Zee.

Smeets legde de basis voor zijn zege door de eerste drie partijen te winnen. Een van zijn slachtoffers was Jorden van ­Foreest, de rapidkampioen van 2017.

Smeets – Van Foreest

Amstelveen 2019

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le2 e5 7. Pf5

Met deze zelden gekozen zijvariant experimenteerde Smeets in zijn jonge jaren.

7 ... d5 8. Lg5 d4 9. Lxf6 gxf6 10. Pb1 Lb4+ 11. Kf1 Lxf5 12. exf5 Pc6 13. Ld3 Dd5 14. De2 0-0-0 15. a3 Da5 16. g3 Kb8

Ondanks zijn sterke centrum heeft zwart problemen. De witte loper zal binnenkort heersen op de lange diagonaal.

17. Df3 Pe7 18. Le4 Pc8

Sterker is 18 ... Ld6, waarna 19. Lxb7? Db5+ een stuk verliest.

Diagram links

19. Lxb7 Db5+ 20. Kg2 Dxb7 21. axb4 e4 22. Df4+ Pd6 23. Pd2 The8 24. Pc4 e3+ 25. f3 Dc7?

Met 25 ... Dc6 houdt zwart voorlopig stand.

26. Txa6 Dxc4 27. Txd6 Dxc2+ 28. Kh3 Dc7

Ook na 28 ... Txd6 29. Dxd6+ Dc7 30. Dxd4 wint wit gemakkelijk.

29. Tb6+ Kc8

Diagram rechts

30. Tc1! Td7

30 ... Dxc1 31. Db8+ Kd7 32. Dd6+ Kc8 33. Tb8 mat.

31. Txc7+ Txc7 32. Ta6 Te5 33. Dxd4 e2 34. Ta8+ Kb7 35. Da7+ Kc6 36. Da6+ Kd7 37. Dxf6

Zwart geeft op.