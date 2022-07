Jakobsen weet bij Tourdebuut zijn droom al meteen waar te maken en sprint naar etappewinst

Fabio Jakobsen komt als eerste over de streep. Beeld REUTERS

Door de 6 bonificatieseconden die Van Aert van Jumbo-Visma voor zijn tweede plek kreeg, krijgt hij met één seconde voorsprong op klassementsleider Yves Lampaert, de gele leiderstrui, iets wat hij als een troostprijs leek te zien.

Vooraf had Jakobsen gezegd erg zenuwachtig te zijn. ‘Geweldig’ was alles wat hij met trillende stem kon uitbrengen na zijn zege. Daarna refereerde hij al snel aan zijn zware crash in augustus 2020 in Polen. ‘Ik houd van mijn sport, zelfs na wat er gebeurd is. Dit is voor wie mij geholpen heeft een stukje terugbetalen. Loon naar werken.’

Het ging nog bijna fout voor Jakobsen, want op 30 meter van de finish was hij in een gevecht verwikkeld met viervoudig wereldkampioen Peter Sagan, waarbij het leek alsof de Slovaak zich had voorgenomen de Nederlander van de fiets te ‘bodychecken’.

De Brug

Het ging vooraf bij deze etappe om de 18 kilometer lange brug vlak voor de streep. Met het wegdek op het hoogste punt, tussen twee 254 meter hoge pijlers die 63 meter boven het water staan was al twee jaar de vraag: hoe staat daar de wind? Gaan er waaiers komen, doordat het hard van opzij waait en het peloton in stukken wordt gebroken?

Er werd al twee jaar naar De Brug uitgekeken, want aanvankelijk zou er al in 2021 in Denemarken zijn gestart. Het jaar uitstel kwam door corona.

Zodra de tolpoortjes van de brug opdoemden begon de etappe eigenlijk. Het was een zenuwachtige situatie, want iedereen wil vooraan zitten. Gevolg: valpartijen. Daardoor begon het peloton niet helemaal compleet aan de brug. De wind komt schuin van links is te zien aan de manier waarop zeemeeuwen stil boven de brugleuning hangen.

Ook op de brug was er weer een valpartij, ditmaal met geletruidrager Yves Lampaert. En voor de derde keer lag een DSM-renner met een van pijn verkrampt gezicht op het asfalt.

Een praatje en een dolletje

Doordat de wind niet haaks op het peloton stond bleven waaiers uit. Daardoor kon Lampaert door ploeggenoten worden teruggebracht naar het peloton op kop waar het tempo niet al te hoog was op de brug. Sommige renners maakten een praatje en een dolletje, iets wat je niet vaak in de finale van een grote koers ziet. Door het lage tempo kwamen vrijwel alle gevallenen terug en begonnen bijna alle 176 gestarte renners samen aan de laatste kilometers.

De sprintploegen zetten zich op kop voor de drie laatste kilometer na de brug, met, niet ongevaarlijk, eerst een versmalling en daarna drie haakse bochten. Vooral de ploeg van Quick-Step vestigde de aandacht op zich door de een na de ander het tempo hoog te houden voor Jakobsen. Harder en harder ging het, gevaarlijker en gevaarlijker werd het met de bochten en de steeds smallere wegen. Er waren valpartijen, zonder tijdverlies voor het klassement omdat ze binnen 3 kilometer plaatsvonden.

Net als in de tijdrit van vrijdag leek Wout van Aert te winnen, maar toen hij naar rechts keek zag hij dat Jakobsen het duw- en trekwerk met Sagan had overleefd en zijn droom op een Touretappezege al meteen bij de eerste kans werkelijkheid zag worden.