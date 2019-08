Jakobsen juicht en Kruijswijk treurt in de Vuelta

De fotofinish wijst uit dat Fabio Jakobsen (boven in beeld) de vierde etappe van de Ronde van Spanje heeft gewonnen. Beeld La Vuelta

Eerst de winnaar, Fabio Jakobsen, door zijn fans ook wel ‘The Hurricane of Heukelum’ genoemd. De 22-jarige sprinter van Deceuninck-Quick Step klopte in finishplaats El Puig topfavoriet Sam Bennett met een miniem verschil. Zo miniem dat hij zelf na de finish nog niet helemaal zeker van zijn zaak was. Pas toen hij zijn ploeggenoten zag juichen, durfde ook Jakobsen pas zijn vuist te ballen.

Een dag eerder, bij de eerste sprintetappe in Spanje, was er nog van alles misgegaan. In de finale lukte het hem niet om in de juiste positie te komen, hij raakte ingesloten en moest met lede ogen toezien hoe Bennett zijn eerste zege pakte. Missie mislukt.

Dinsdag verliep zijn race wél volgens plan. De Argentijn Maximiliano Richeze die voor hem de sprint aan moest trekken, verrichte puik werk door hem in de straten van van El Puig perfect af te zetten. Jakobsen had vervolgens aan de rechterkant van de weg vrij baan om richting eindstreep te spurten.

Vervaarlijk snel

Alleen kwam aan de andere kant van de weg Bennett vervaarlijk snel opzetten. Met het blote oog was niet te zien wie nou als eerste zijn wiel over de finishlijn had gedrukt. Pas na het bestuderen van de fotofinish kwam het verlossende woord. Jakobsen was over 177 kilometer een paar millimeter sneller geweest. Zo kreeg de tweedejaars prof waar hij voor was gekomen naar Spanje: zijn eerste ritzege in een grote ronde. ‘Prachtig dat ik dit als 22-jarige al op mijn palmares kan zetten’, glom hij na afloop.

Dan die andere Nederlander, Steven Kruijswijk, de trotse nummer drie van de Tour de France. Zo soepeltjes als het in Frankrijk ging, zo moeizaam verliep zijn exercitie in Spanje. Al op de eerste dag, tijdens de ploegentijdrit kwam de gedeeld kopman van Jumbo-Visma hard ten val, net als drie van zijn ploeggenoten, als gevolg van een plas water op de weg.

Steven Kruijswijk. Beeld BSR Agency

Die had er tijdens de verkenning nog niet gelegen, vandaar dat de ploeg in volle vaart de bocht was ingevlogen. Hoe die plas water op de weg was gekomen, was een tamelijk wonderlijk verhaal. Het water bleek afkomstig van een kapot kinderzwembadje, 500 meter verderop op een helling. Het was naar beneden gestroomd, zo het parcours op.

Ondanks wat schaafwonden en een gebutste knie, kon Kruijswijk er zaterdag nog wel de humor van inzien. ‘Natuurlijk hadden we van tevoren de kapotte zwembaden-app moeten checken’, twitterde hij. De ploegleiding bagatelliseerde zijn knieklachten, misschien ook wel om de concurrentie niet wijzer te maken.

Kwetsuur

Maar de kwetsuur die hij had opgelopen aan zijn knie bleek erger dan het werd voorgesteld. In de etappe van zondag kwam Kruijswijk op de eerste beklimming al serieus in de problemen. Hierdoor zou het sowieso al lastig worden om nog een goed klassement te rijden. Hij stond op meer dan twee minuten van rodetruidrager Nicolas Roche op plek 51 in het algemeen klassement.

Dinsdag besloot hij er na anderhalf uur rijden maar helemaal de brui aan te geven. ‘Het is nooit leuk om te stoppen, zeker niet als je met ambities bent gestart’, liet hij na afloop weten. ‘Maar met deze pijn had het geen zin om door te rijden.’ Best geklasseerde Nederlander is Wilco Kelderman op plek acht.

Wout Poels, die net als Kruijswijk voor het podium naar Spanje was gekomen, kwam zondag ook op ruime achterstand binnen. Hij staat nu 119de met een achterstand van meer dan 14 minuten. Zo is Nederland in de Vuelta voorlopig veroordeeld tot dagsucces. Maar met een Hurricane op stoom, zou dat weleens helemaal niet zo erg hoeven te zijn.