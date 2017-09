Jake LaMotta (1922-2017): Razende Stier uit de Bronx

Boksen was eigenlijk simpel, als je Jake LaMotta mocht geloven, de bokser die werd vereeuwigd in de film Raging Bull van Martin Scorcese. 'Ik was in staat mijn lichaam te overtuigen dat niemand me pijn kon doen', zei hij in 2012 in het blad Esquire. 'Ik bloedde uit mijn wenkbrauwen, brak mijn neus, mijn handen. Maar ik heb nooit echt pijn gehad.'