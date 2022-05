Jai Hindley klimt in ‘koninginnerit’ naar de waarschijnlijke eindoverwinning in de Giro

Jai Hindley in de aanval tijdens de laatste kilometers. Beeld AFP

Het duurde 165 vrij saaie kilometers, maar uiteindelijk loste de laatste bergetappe van de Ronde van Italië dus de belofte in van allesbepalende koninginnerit naar de Passo Fedaia in de Dolomieten.

De laatste, de kopman van Ineos, capituleerde en schudde op zijn fiets. Dat inspireerde Hindley, de Australische renner van Bora-Hansgrohe, die vooraf 3 seconden achterstand had op de Ecuadoriaan. Het veranderde in een voorsprong voor Hindley van 1 minuut en 25 seconden. ‘We hebben ons als ploeg gespaard om vandaag goed te zijn’, legde Hindley uit. ‘Toen ik zag en later hoorde dat Carapaz terugviel ben ik all out gegaan.’

Zijn voorsprong is normaal gesproken voldoende voor de eindwinst van de Giro. Zondag sluit die af met een korte, 17,4 kilometer lange tijdrit in Verona. Carapaz is doorgaans wel de betere tijdrijder, maar zo’n grote achterstand in tijd wegwerken op zo’n kort traject, lijkt ook hem te veel. Al hield Hindley wel een slag om de arm. ‘Het is altijd lastig te zeggen hoe zo’n tijdrit gaat verlopen op de laatste dag van een koers van drie weken.’

De winnaar van de Giro van 2019, Carapaz, verloor niet alleen veel tijd op Hindley, maar ook op de nummer drie, Mikel Landa van Bahrein-Victorious. Die heeft nu een achterstand van 26 tellen op Carapaz, rond wie de vraag hangt waardoor hij in 2,5 kilometer zoveel tijd verloor.

Kopgroep van rittenkapers

Dat Hindley de roze trui mocht aantrekken was ook de verdienste van zijn ploeg, met name van zijn Duitse ploeggenoot Lennard Kämna. Die slaagde er in het begin in mee te zitten in de kopgroep van rittenkapers die een maximale voorsprong kreeg van 6 minuten en waaruit ook de ritwinnaar van de dag, Alessandro Covi, kwam. Kämna liet die kopgroep op het juiste moment lopen en wachtte op de slotklim op Hindley toen die net de aanval op Carapaz had ingezet. Man-tegen-man was dat niet krachtig genoeg en Carapaz kon het wiel houden van Hindley.

Maar toen die precies op het juiste moment steun kreeg van de wachtende Kämna lukte het de twee Bora-renners samen wel Carapaz eraf te rijden. Daarmee was het zo goed als zeker gedaan met de tweede Giro-overwinning van de Ineos-renner. ‘Een droomscenario’, zei Kämna, ‘tactisch perfect.’

Nederlandse renners

Zoals in vrijwel elke bergrit deze Giro waren Nederlandse renners goed vooraan vertegenwoordigd. Mathieu van der Poel deed een korte inspanning om in de kopgroep te zitten en toen die eenmaal de zegen had gekregen van het peloton, kostte vooraan fietsen Van der Poel gedurende de hele etappe per saldo eigenlijk minder kracht dan in dat peloton.

Zodra de klim begon naar het dak van de Giro, paste de kopman van Alpecin-Fenix zijn tempo neerwaarts aan en maakte hij de rit min of meer op zijn gemak af. Van der Poel deed dat omdat hij zijn zinnen heeft gezet op de tijdrit in Verona. Die discipline heeft hij ontdekt sinds hij in de eerste tijdrit door Boedapest tweede werd achter de inmiddels afgestapte Simon Yates.

Ontsnapping

Ook Thymen Arensman wil goed voor de dag komen op de slottijdrit en had zich liever in de achterhoede willen verschuilen tijdens de, op papier, koninginnerit. Dat mislukte. Om hem onbekende redenen gaf zijn ploegleider van Team DSM de jonge Nederlander opdracht mee te zitten in de ontsnapping die de kopgroep vormde. Arensman slaagde daar uitstekend in, want hij finishte op de vijfde plaats, 1.50 minuut na Covi.

Toch was hij ‘zeer teleurgesteld’. ‘Ik wilde niet in de kopgroep zitten, ik wilde me sparen voor tijdrit. Ik weet niet zo goed waarom ik dit moest doen van het team. Nu ben ik bang dat ik helemaal niks heb.’ Want sparen voor de tijdrit als je een dag eerder vijfde wordt in een loodzware bergrit, dat gaat niet samen. Zij het dat het formaat van het talent van de 22-jarige Arensman nog onbekend is.

Dat geldt ook voor zijn leeftijdgenoot en mededebutant in de Giro, Gijs Leemreize van Jumbo-Visma. Beide renners blijken de drie weken die een grote ronde altijd duurt niet alleen goed te verteren. Ze weten ook nog in de zware derde week, als de mentale moeheid ook een flinke rol begint te spelen, te excelleren. Leemreize legde zaterdag beslag op de zevende plaats. In het algemeen klassement staan Arensman en Leemreize respectievelijk 18de en 28ste. Belangrijker is dat Arensman al vier keer en Leemreize zelfs vijf keer in de top-10 van een Giro-etappe wisten te finishen.