Jager Valentijn Driessen is inmiddels prooi geworden

Het is niet in de laatste plaats te danken aan een inmiddels zwaar omstreden journalist van De Telegraaf dat ik met groot genoegen terugkijk op het wereldkampioenschap in Italië. Het voetbal was niet om aan te zien in de zomer van 1990, maar dat was onbelangrijk. We lachten ons vijf weken lang te barsten.

Valentijn Driessen en ik waren beginners in het vak. We hadden dezelfde standplaats, Verona, en besloten samen op te trekken. De bakkerszoon uit Honselersdijk at elke avond pizza margherita of spaghetti bolognese en bleek gewichtigdoenerij te haten. Toen hij op een dag de Koreaanse sterspeler Cha Bum-kun in een ijssalon zag staan, stak hij zijn hoofd naar binnen en riep hij tot schrik van iedereen in de zaak heel hard: ‘hee boem!’ Goeie ouwe tijd.

Dus toen honderden supporters van Ajax zondagmiddag op Spangen minutenlang een gerichte aanval op hem uitvoerden, een intimiderend lied waarin een oproep werd gedaan om hem ‘eruit’ te gooien, had ik met hem te doen. Het ging zo, op de melodie van De zak van Sinterklaas:

De krant van Valentijn, Valentijn, Valentijn

de krant van Valentijn staat vol met leugens en chagrijn.

Ze liegen, bedriegen, supporters zijn het zat

dus Ajax, dus Ajax, eruit nu met die rat.

Driessen is opgeklommen tot ‘chef voetbal’ van De Telegraaf. Hem wordt verweten dat hij een hetze voert tegen de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Driessen zou Ten Hag doelbewust kleineren, spanningen met spelers suggereren die er niet zijn en er alles aan doen om maar te voorkomen dat ook maar iets van de successen van Ajax op het conto van de trainer worden bijgeschreven.

Zijn doelstelling is het ontslag van Ten Hag. Als hij schrijft over de ‘tukker’, wat nogal vaak het geval schijnt te zijn, wordt hem verweten dat hij dat doet om te onderstrepen dat Ten Hag een lulletje uit de provincie is die alleen al vanwege zijn accent en zijn hese stemgeluid bij een mondaine club als Ajax niets te zoeken heeft.

Inmiddels is de jager een prooi geworden. Driessen stond dagenlang in het middelpunt van de aandacht. Johan Fretz gaf hem in een column in Het Parool onder uit de zak. In Enschede beschuldigde een oude vriend van Ten Hag, Leon ten Voorde van Tubantia, De Telegraaf in een blog van het voeren van een hetze. Harry Vermeegen, in de vorige eeuw succesvol als potsenmaker, waagde zich in een blog aan een ernstige media-analyse.

FOX Sports en de NOS vroegen Ten Hag zondag expliciet naar zijn relatie met wat ooit de huiskrant van Ajax was. Het nieuws was dat Ten Hag er niet over piekerde om een dag later het voetbalgala van De Telegraaf te bezoeken. Ze konden allemaal ‘de groeten’ krijgen.

Grappig genoeg is De Telegraaf de mediapartner van Ajax. Het contract werd vorig jaar verlengd, tot 2023. Wat een mediapartner precies doet weet ik niet, maar ik kan het zeer waarderen dat een werknemer van het bedrijf zich geen zier van zo’n overeenkomst aantrekt.

In Veronica Inside, het programma waarin Driessen regelmatig in verschijnt, ging het maandag ook over de kwestie. Johan Derksen kwam, toen het over Ten Hag ging, weer met zijn afgekloven riedel (Ten Hag past niet bij Ajax vanwege zijn dialect) op de proppen, maar Telegraaf-columnist Wim Kieft zei een paar interessante dingen, ondanks de wc-eendachtige verdenking. Hij betrok de waterdrager van Driessen, verslaggever Mike Verweij, er ook bij.

Ik denk niet dat ze alles uit hun duim zuigen, zei Kieft.

Dat denk ik ook niet. Niet alles, in elk geval. Intussen wordt een journalist dag en nacht lastiggevallen en bedreigd door opgehitste Ajax-supporters. Maar daar hoor je niemand over.