Jackie Groenen schiet Nederland naar de finale van het WK voetbal voor vrouwen

De vrouw die nooit schiet, de vrouw die vond dat ze beter moest leren schieten, ja die vrouw, die schoot woensdag. Zomaar. Een laag schot van Jackie Groenen, van even buiten het strafschopgebied, diagonaal, bracht Nederland woensdag in de finale van het WK vrouwen.

De finale? Ja, de finale. De eerste bij de vrouwen, na drie van de Nederlandse mannen. Zondag, tegen de Verenigde Staten. Hoe ze het doen, doen ze het. Jackie Groenen, idolaat van Johan Cruijff, dribbelaar, balafpakker, toekomstig speler van Manchester United, kreeg de bal in de eerste verlenging wat gelukkig mee. Ze dribbelde. Vroeger als kind dribbelde ze zo veel dat ze vergat te schieten. Dan gaf ze de bal aan de jongens in haar team. Zij schoten wel.

Maar nu, op het WK, mogen geen jongens meedoen. Ze keek om zich heen. Niemand in de buurt. Zou ze schieten? Ja, vooruit. Goed schot, in de hoek, buiten bereik van doelman Lindahl. Doelpunt. Ja, het was dus spannend in Lyon, de halve finale van het WK. Nederland had al elf duels op rij gewonnen tijdens eindtoernooien, dus waarom zou dat anders gaan in wedstrijd twaalf? Voor het eerst was een verlenging nodig. De vrouwen streden tot ze helemaal leeg waren, en die strijd zelf was het aanzien waard. Fantastische strijd. Maar in speltechnisch opzicht was het behelpen geblazen.

Het was lang voetbal om vooral niet te verliezen. Een wedstrijd die eeuwig kon duren en een impuls nodig had. Shanice van de Sanden dus in het veld, gebrand op haar revanche, op het moment dat de ruimtes zich openden. De ruimte waarvan Jackie Groenen later gebruikmaakte.

Jackie Groenen wordt besprongen door haar teamgenoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Veel op een toernooi loopt anders dan verwacht. Een schot van Groenen dus. Dan denk je als land twee aanvallers uit het topsegment te hebben op de vleugels; zijn ze uit vorm of niet fit. Van de Sanden op de bank, in de stad nota bene van haar club, Lyon. Lieke Martens werd gewisseld tijdens de rust. Lineth Beerensteyn en Jill Roord waren even de beoogde aangevers van spits Vivianne Miedema.

Totdat Van de Sanden weer inviel, na 70 minuten, toegejuicht door duizenden. En toen dacht je toch: zij gaat de wedstrijd beslissen met haar oranje schoenen, snelheid en opportunisme, haar durf om zelfs als ze helemaal niet in vorm is te doen wat haar intuïtie haar ingeeft. Tot dat moment moesten de onverzettelijke verdedigers Stefanie van der Gragt, Desiree van Lunteren en Dominique Bloodworth desnoods ballen wegrammen.

Enfin. Immens was het verschil met de halve finale van dinsdag tussen de Amerikanen en Engelsen, in de sterke helft van het schema, zoals de kenners plegen te zeggen. Het tempo, de kwaliteit van de passing, beweging, atletisch vermogen, het was een andere wereld. Zweden was het eerste uur beter en dacht de mogelijk winnende treffer te maken, maar Sari van Veenendaal kreeg een vingertopje tegen de schuiver van Nilla Fischer, zodat de bal tegen de paal eindigde.

Oranje viert feest na het behalen van de finale. Beeld Guus Dubbelman / de Volksrkant

Geluk

Dat was het geluk dat het elftal van bondscoach Sarina Wiegman vaker had dit toernooi. Geluk reist als een gids mee door Frankrijk. Alhoewel? Even later kopte Vivianne Miedema stijlvol in na een hoekschop van Sherida Spitse, en was het aan de andere keeper, Lindahl, om de vingertoppen te gebruiken. Lat, deze keer. Het was overleven in plaats van leven. Verrassing ontbrak, technisch vermogen bij sommigen. Ja, met spelhervattingen zijn een paar wedstrijden gewonnen in de tweede fase, van Japan en Italië. Maar dan is daar altijd die strijd, en deze keer dus dat schot van Jackie Groenen uit Poppel, eens bijna Belgisch international, of de slimheid van Daniëlle van de Donk, of de onversaagdheid van Stefanie van der Gragt.

Zie ook de mistroostigheid van Lieke Martens, de dribbelkunstenaar als ze in vorm is, de beste speelster van de wereld na het gewonnen EK van 2017. Nu oogde ze onzeker en was ze bang in de duels. Op het fietsje zat ze tijdens de warming-up vanwege haar alsmaar pijnlijker teen, en na rust was ze vervangen door Roord. Van de Sanden was voor de wedstrijd al ingeruild door Lineth Beerensteyn, die eindelijk haar opwachting maakte in de basisploeg. Het zegt eigenlijk genoeg. Martens en Van de Sanden, de sterke vleugels die het WK moesten maken.

Keeper Sari van Veenendaal heeft een wat onorthodoxe stijl, maar ze redde meermaals fraai, onder meer op de schuivers van Hurtig en dus Fischer. De passie hield Oranje overeind. En toen kreeg Jackie Groenen de bal, na bijna honderd minuten. Ze dribbelde kort en schoot. De rest is geschiedenis. De toekomst begint zondag om 17.00 uur in Lyon, bij de finale van het WK tegen Amerika. Hoe Nederland die moet winnen, Joost mag het weten. Maar met Oranje in Frankrijk gebeuren wel meer vreemde dingen.

Podcast: Vrouwenvoetbal voorbij de clichés

Vrouwenvoetbal is in opmars, zeker ook in Nederland. Chef Volkskrant Magazine Aimee Kiene vond het daarom hoog tijd voor een special, volledig gewijd aan het aankomend WK. We praten met haar over vrouwen in een testosteronwereld. En wat betekent de opkomst van het vrouwenvoetbal voor de vrouwenzaak? Aimee Kiene bespreekt het met Laura van der Haar in deze aflevering van Het Volkskrantgeluid.