Jackie Groenen over de WK-kansen van Nederland: ‘Alles moet meezitten en op zijn plek vallen’

Jackie Groenen is een van de dragende spelers van de Nederlandse vrouwenploeg. Ze kan bijna niet onder woorden brengen hoeveel zin ze heeft in het WK, haar eerste wereldkampioenschap, dat vrijdag van start gaat. Groenen geniet intens van het samenzijn, het vooruitzicht op de wedstrijden, de gesprekken met medespelers en trainers. ‘Ik ben heel ambitieus, met een eigen mening. Met Sarina (Wiegman, de bondscoach, red.) kan ik goede gesprekken voeren. Ze luistert en neemt opmerkingen serieus. Dan past ze dingen aan of niet. Met haar kan ik echt praten over voetbal, terwijl veel trainers dat meteen afkappen. Zo van: dat is mijn ding.’

Een toernooi is speciaal. Ze herinnert zich Foppe de Haan, bij het gewonnen EK van 2017 toegevoegd aan de staf. ‘Foppe bracht stemming. Hij is een aparte man. In het begin had ik best moeite met hem. Hij had altijd echt een mening. Uiteindelijk hebben we veel van hem geleerd.’ Wie de Foppe van nu is? Assistent Arjen Veurink? De andere assistent Michel Kreek? ‘Arjen is heel goed met mensen. Hij is echt top. En ik vind Michel ook top, en erg grappig bovendien. Het zijn alleen andere verhoudingen.’

Ze beschouwt de kansen op succes. ‘We zijn outsider. Het is best moeilijk in te schatten, ook omdat ik tegen veel landen nog nooit heb gespeeld. Het is spannend en nieuw. Kameroen? We mogen niemand onderschatten. We zijn een team met kwaliteiten. Als die er allemaal uit komen, kunnen we ver komen, en misschien zelfs winnen. Alles moet dan meezitten en op zijn plek vallen. Het is de moeilijkste vraag die ze ons stellen: gaan jullie het goed doen? Het antwoord: geen idee.’

Eigenlijk geniet ze nog steeds na van de Europese titel, behaald door de finale tegen Denemarken in Enschede te winnen met 4-2. ‘Ik voel me echt nog Europees kampioen. Dat is heerlijk.’ Dat genieten weet ze goed te combineren met haar passie voor voetbal. Haar leven is niet opeens in de war gestuurd als ze de titel mist. ‘Ik ben geen minder gelukkig mens als ik niet naar het WK zou gaan. Het leven is nu alleen nog beter dan het was. Ik hoor weleens verhalen van mensen die echt zitten met faam. Het is allemaal te veel voor ze. Ik snap dat het voor anderen zo kan zijn, maar ik heb daarmee helemaal geen moeite.

‘Ik heb een rare manier van ambitie, door heel fanatiek te zijn. Een keer rustig trainen kan ik niet. Dat moet ik echt leren. Maar als we een bepaalde wedstrijd niet winnen, gaat het leven gewoon door. Vaak merk ik een verschil tussen mezelf en jonge, opkomende spelers. We speelden eens een oefenwedstrijd tegen Wolfsburg, een tijd geleden. Dat is de absolute top. We deden het goed en stonden 1-0 achter in de rust, terwijl we kansen hadden. Dan kom ik in de kleedkamer en zegt iemand: zo, dat gaat een stuk beter dan de vorige keer. Toen was het al 4-0 in de rust. Daar kan ik dan gewoon niet tegen. Dan zeg ik: wat ben jij aan het doen? We staan 1-0 achter.’

Groenen is blij en dankbaar dat ze opgroeit in een tijd van aan belang winnend vrouwenvoetbal. ‘Mannenvoetbal is ook gegroeid door de jaren heen. Ook het vrouwenvoetbal zal groeien. Dat blijft zo. Als je de groei van het meisjesvoetbal ziet, gaat die stroom talent op een gegeven moment doorkomen. Ik raad goede meisjes nog steeds aan om bij jongens te spelen. Wij moesten wel, in onze tijd. Nu gaan veel meisjes met vriendinnetjes voetballen. Als ik al tips geef, is het: blijf met jongens voetballen.’

Dat beleid zal vruchten afwerpen. ‘Toen ik jong was, was ik jaloers op mannen, dat zij in stadions mochten voetballen. Nu speel ikzelf in stadions. Ik had nooit verwacht dat mee te maken. Het is zo leuk, ook omdat wij dat nog niet echt gewend zijn. Daardoor krijg je enthousiasme. Dat is bij de mannen soms wat minder. Begrijpelijk, want zij spelen elk weekeinde in zo’n stadion. Als we met de nationale ploeg voetballen, denk ik altijd: oh gaaf, ik mag weer bij het Nederlands elftal spelen.

‘Ik ben niet afgunstig op mensen die meer verdienen en kan alles doen wat ik wil. Meer hoeft niet. Ik maak me alleen weleens zorgen om later. Wat te doen na mijn carrière?’ Groenen studeert ook rechten in Tilburg. ‘Maar ik heb geen werkervaring als ik straks 33 ben.’ Voetbal vindt ze geen werk. ‘Niet echt hoor. Mannen hebben het in dat opzicht iets makkelijker. Ze kunnen hun familie meenemen naar het buitenland. Dat kan ik niet. Dat zit niet in mijn salarispakket. Mannen hebben denk ik iets minder stress over wat ze na het voetbal gaan doen.’

Zij weet eigenlijk alleen wat ze meteen na het WK doet. Vertrekken van Frankfurt, waar ze vier jaar voetbalde, naar Engeland, waar ze eerder al bij Chelsea zat. Manchester United is haar nieuwe club. Ze prijst zich gelukkig met haar onlangs getekende contract. Een grote club, met een betrekkelijk nieuwe vrouwenafdeling, die onlangs is gepromoveerd naar de hoogste klasse.

Maar eerst het WK. Daarin heeft ze echt ontiegelijk veel zin.

