Jack ‘The Giraffe’ Charlton was populair in Engeland en Ierland

Jack Charlton in het tenue van Leeds United, waar hij 629 wedstrijden voor speelde. Beeld BSR Agency

Heel Nederland juichte toen Wim Kieft op 18 juni 1988 kort voor tijd eindelijk de Ierse verdediging wist te slechten door een mislukte schot van Ronald Koeman raak te koppen, een mazzeldoelpunt waarmee Oranje ten koste van Ierland de halve finale van het EK bereikte. Maar wie had er niet een beetje te doen met Jack Charlton? De Ierse bondscoach, liefkozend The Giraffe genoemd, was een van de sympathiekste figuren in de voetbalwereld. Vrijdag overleed de mijnwerkerszoon op 85-jarige leeftijd in Northumberland, het graafschap waar hij was opgegroeid.

Na het bekend maken van het overlijden van de Engelsman, kwam meteen lof overgewaaid uit Ierland, wat gezien de geschiedenis van beide landen opmerkelijk is. De Ieren herinneren zich Charlton van het decennium waarin hij van Ierland een grote voetbalnatie maakte. Na de teleurstelling van Gelsenkirchen bereikte het twee jaar later de kwartfinale van het WK waarin gastland Italië uiteindelijk te sterk bleek. Vier jaar later versloeg het de Italianen in de groepsfase waarna het in de hitte van Orlando, wederom, stuitte op Oranje.

In eigen land zal Charlton, onder wiens leiding 1988 Ierland op het EK een memorabele zege boekte op Engeland, vooral worden herinnerd voor zijn aandeel in het winnen van het WK in het gloriejaar 1966. Waar zijn drie jaar jongere broer Bobby uitblonk op het middenveld, vervulde de 31-jarige ‘Big Jack’, die een jaar eerder zijn late debuut had gemaakt in het nationale team, de rol van harde, eerlijke en kopsterke verdediger. ‘Voetbal is een mannenspel,’ zo verklaarde hij later, ‘geen uitje voor namby-pambies,’

Als bondscoach leidde Charlton Ierland naar een EK en twee WK's. Beeld BSR Agency

Leeds

Zijn over-mijn-lijk-mentaliteit paste bij het Leeds United, de enige club waarvoor hij heeft gespeeld. Tussen 1952 en 1973 kwam Charlton 629 keer uit voor The Whites, een tijd waarin hij 70 goals maakte, met name met het kalende hoofd. Charlton was het anker in het succesvolle team dat manager Don Revie in de jaren zestig had opgebouwd. Met de grootmacht uit Noord-Engeland haalde hij in 1970 de halve finale van de Europa Cup 1, waarin Celtic, dat de finale van Feyenoord zou verliezen, een onneembare hindernis bleek te zijn.

De voetbalcarrière leverde hem in 1974 een bezoek aan het paleis op, waar Elizabeth hem verhief tot Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. In dat jaar maakte Charlton zijn debuut als trainer van Middlesbrough, waar hij genoegen nam met een ook die tijd bescheiden jaarsalaris van 10.000 pond. Hij bracht de Boro naar het hoogste niveau, een prestatie hij later ook leverde met Sheffield Wednesday. Minder goed was zijn ervaring halverwege jaren tachtig bij Newcastle, waar hij zich evenwel ontfermde over het jonge talent Paul Gascoigne.

Daarna begon zijn Ierse tijd, die in 1996 ten einde kwam toen Oranje, voor de derde keer, in de weg stond. Ditmaal verloren Charltons mannen op Anfield dankzij een treffer van Patrick Kluivert een play-off duel voor het EK in Engeland. Als dank voor zijn bewezen diensten kreeg hij een Iers ereburgerschap. Trouw aan zijn familie en zijn plek van herkomst zijn altijd erg belangrijk voor oudste Charlton geweest. Dat lag ook ten grondslag aan de moeizame relatie met Bobby, wiens echtgenote tot Jacks verdriet niet overweg kon met haar schoonmoeder.

Charlton laat vrouw Pat en zoon John achter.