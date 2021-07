Jaar turnellende doet Sanne Wevers de das om, titelverdedigster kan naar huis

Sanne Wevers bleef in Tokio ver onder haar niveau. Beeld AFP

Haar geliefde turnsport is kapotgemaakt. Sanne Wevers, vijf jaar geleden nog gekozen tot sportvrouw van het jaar, vond dat ze niet om de vaststelling heen kon dat twaalf maanden van tuchtrechtelijke en bestuurlijke ellende het Nederlandse vrouwenturnen hadden verwoest.

Zijzelf, 29 jaar en bezig met de afronding van een fraaie loopbaan, was zo mogelijk het grootste recente slachtoffer. De verdediging van haar olympische titel, die van 2016 op de balk in Rio, was al op de eerste dag van het vrouwentoernooi van Tokio onmogelijk geworden. Wevers, gericht op een plaats bij de beste acht, werd na een minder standvastige kür op de tien centimeter brede balk veertiende. Over een goede dag zit zij in het vliegtuig naar huis. De rol van derde reserve is er een zonder betekenis.

Het turnschandaal van juli vorig jaar, ontstaan na de bekentenis van oud-bondscoach Gerrit Beltman en getuigenissen van tal van oud-turnsters, deed alle mooie topsportplannen van de familie Wevers op hun fundamenten schudden. Vader Vincent, de coach, werd in de verdachtenbank geplaatst door oud-pupillen die bedenkelijke ervaringen hadden gehad onder diens oude regime.

Het ging bij hem en collega’s om intimidatie, het isoleren en reguleren van het lichaam. Het was al in sociaal-wetenschappelijke rapporten als Turnonkruid (uit 2015) opgeschreven, dit jaar kwam daar de Vérinorm-rapportage bij en deed het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) tuchtrechtelijk onderzoek naar 25 topcoaches. De gymnastiekbond KNGU kon niet anders dan het topsportprogramma tijdelijk staken. Na de hervatting was er voortdurende onzekerheid over bondscoach Wevers. Mocht hij met zijn werk doorgaan?

Toen de KNGU in april besloot hem thuis te laten, ISR had nog steeds geen uitspraak gedaan, begon het volgende hoofdstuk. Met twee rechtszaken, waarin Wevers eerst gelijk kreeg (hij mocht na een kort geding naar Tokio) en na het beroep toch weer niet. De maandag voor vertrek twijfelde Sanne Wevers hardop of ze naar Japan moest gaan. Ze deed het toch, het olympische vuur had nog altijd een onweerstaanbare werking op haar en haar tweelingzus Lieke.

Slachtoffers

Hun uitspraken, enkele dagen voor de wedstrijd, dat zij hun vader als coach misten, het allemaal heel onrechtmatig vonden en niets meer van het Nederlandse turnen wilden weten, waren begrijpelijk. In de wereld van de oud-turnsters, die een alliantie met elkaar hebben, leidden die uitlatingen weer tot rumoer. De zussen Wevers waren niet de slachtoffers, dat waren zij. Met honderden.

In die situatie kon het, ondanks de begeleiding van een nieuwe staf met chef-trainer Bram van Bokhoven en de Amerikaanse legende Aimee Boorman, niet anders dan misgaan. Wevers, in april nog nummer twee van Europa, bleef ver verwijderd van het gedroomde topresultaat. Zij werd veertiende.

Haar zus Lieke werd, als nummer 32, de eerste reserve voor de meerkampfinale van 24; Eythora Thorsdottir (36ste) tweede reserve. Het landenteam zakte door het ijs. Van de zesde plaats bij de WK in Stuttgart van 2019, waar de kwalificatie voor Tokio werd afgedwongen, zakte de ploeg naar de elfde plaats. De thuisreis kan daarmee worden aanvaard.

Niemand weet in Nederland hoe het straks verder gaat met het vrouwenturnen. Talent is er altijd wel, maar de trainers zijn beschadigd of zullen hun contracten niet verlengd zien. De sport staat in een kwalijk daglicht en de directie van de KNGU moet na de schoonmaak, met alle aandacht voor de slachtoffers uit het verleden, een nieuwe weg vinden.

Het overeind houden van de topsport kostte veel moeite en geld en heeft zich, voorspelbaar, niet uitbetaald.