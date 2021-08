Jaar na horrorcrash wint Fabio Jakobsen massasprint in Vuelta: ‘Een droom die uitkomt’

Fabio Jakobsen juicht nadat hij als eerste de streep over is gekomen in Molina de Aragon. Beeld EPA

De Nederlandse sprinter van het Belgische Deceuninck-QuickStep boekte daarmee zijn eerste etappezege in een grote ronde na zijn afschrikwekkende crash in de Ronde van Polen een jaar geleden. Daar werd het Nederlandse sprinttalent uit Heukelem door zijn voornaamste concurrent en landgenoot, Dylan Groenewegen, onbedoeld in de hekken gereden en overleefde hij het ongeluk ternauwernood.

Meteen na die val, iets meer dan een jaar geleden, was Jakobsens ploegmaat Florian Sénéchal als eerste bij hem. Instinctief tilde hij het hoofd van de Nederlander op ‘zodat hij kon ademen’ en zorgde er zo voor dat hij niet stikte in zijn eigen bloed. ‘Daarmee heeft hij mijn leven gered’, zei Jakobsen later.

In april maakte hij zijn rentree, maar bekende angst te voelen bij het aangaan van een sprint. De snelheid in de laatste meters kan oplopen naar 70 kilometer per uur, waarbij de sprinters vooral moeten vertrouwen op hun instinct. ‘Van het gevaar van een valpartij in de sprint, daar ben je je niet zo bewust van’, zei oud-sprinter Marcel Kittel in deze krant. ‘Zonder risico te nemen kan het niet. Als je bang wordt, als je erover gaat nadenken, moet je eigenlijk stoppen.’

Bijzondere band

Vorige maand bleek Jakobsen zich over zijn angst heen te hebben gezet: hij won voor het eerst sinds het ongeluk twee sprints in de Ronde van Wallonië. Zijn tweede overwinning dankte hij aan Sénéchal, die Jakobsen op 150 meter van de finish ‘afzette’. ‘Daarna hoefde ik echt alleen maar te sprinten’, zei de 24-jarige Nederlander. ‘Je kunt wel zeggen dat we van elkaar houden’, vertelde hij over ‘Florian’. ‘Eerst redt hij mijn leven en dan helpt hij me de sprint te winnen. Het is een bijzondere band.’

Ook in de Ronde van Spanje is Sénéchal de lead-out voor Jakobsen. De Fransman moet alles geven en zolang mogelijk voor de Nederlander fietsen. Jakobsen op zijn beurt moet het juiste moment kiezen om vol in de wind naar de finish te rijden. Zondag, in de tweede etappe, lukte dat bijna. Toen werd hij tweede.

Dinsdag koos hij, nadat zijn ploegmaats hun inspanning hadden geleverd, het wiel van de gekende Franse sprinter Arnaud Démare. Die is niet een ploeggenoot van Jakobsen, maar de aangewezen sprinter die voor het Franse FDJ de sprintoverwinningen verondersteld wordt aaneen te rijgen. Démare meende op de winst af te koersen, maar op het laatste moment kwam Jakobsen achter hem vandaan, passeerde hem links, ging winnend over de streep en gooide ruim daarna de handen in de lucht.

‘Het is een droom die uitkomt’, zei de winnaar meteen na afloop. ‘Na de crash heb ik een een lange weg afgelegd samen met mijn familie en mijn tweede familie: de ploeg. Zij en medici in Polen en Nederland hebben er heel veel tijd en moeite in gestoken om deze overwinning mogelijk te maken. Zij zijn de reden dat ik hier ben. Ik ben heel blij dat ik op deze manier iets terug kan doen voor de ploeg.’

Het is voor Jakobsen de derde keer dat hij een etappe wint in de Vuelta. In die van 2019 won hij twee ritten, waaronder de slotetappe in Madrid.