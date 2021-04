Jaap van Dorp en Carlo Glasbergen hopen nog altijd Nederland curlinggek te maken

Jaap van Dorp gooit een steen tijdens het wereldkampioenschap curling. Beeld AP

‘Ik denk dat we een goede kans maken’, vertelt aanvoerder Van Dorp aan de vooravond van het tiendaagse mondiale kampioenschap. Op het laatste WK in 2019 werd het team tiende, maar drie van de twaalf wedstrijden werden met slechts één steen verschil verloren. ‘We bezweken toen onder de druk. Ik heb het gevoel dat we veel rustiger zijn geworden op de beslissende momenten.’

Als gevolg van de pandemie speelden de Nederlanders pas vlak na de zomer een aantal internationale toernooien in het buitenland. Eind augustus werd in Zwitserland de finale gehaald van Baden Masters, een toernooi dat Van Dorp beschrijft als de Champions League van het curling. ‘We versloegen Duitsland in de halve finale, terwijl we van hen op het laatste WK nog nipt verloren. Voor ons een indicatie dat we goed op weg zijn.’

Twaalf jaar geleden hadden Van Dorp en Glasbergen voor het eerst het idee dat ze de top konden halen in curling, dat in 1932 al eens op het programma van de Spelen stond en in 1998 officieel de olympische status verkreeg. Van Dorp studeerde natuurkunde, Glasbergen bewegingswetenschappen en samen zaten ze in het Nederlands juniorenteam. ‘We stonden op het punt de overstap te maken naar de senioren en vroegen elkaar wat we wilden bereiken in deze sport’, vertelt Van Dorp. ‘De conclusie was dat we allebei naar de Spelen wilden.’

Aanvankelijk mikten ze op de Winterspelen van 2018, maar die kwamen te vroeg. Toch zag NOCNSF progressie en besloot om het nationale curlingteam toe te voegen aan het olympische steunprogramma. De sportkoepel investeert jaarlijks drie ton in de sport en de spelers krijgen een stipendium, waarvan ze kunnen rondkomen. ‘Die financiële hulp is erg fijn’, zegt Glasbergen, die niet meer werkt naast zijn sport. ‘Daardoor kunnen we ons nu volledig focussen op curling.’

Naast meer dan twintig uur aan trainingen op het ijs, zit het team zo’n vier keer per week in de sportschool. Die fysieke arbeid is met name belangrijk voor de ‘vegers’. Zij hebben de taak dat granieten steen van 19.1 kilo, gemaakt van graniet dat afkomstig is van het onbewoonde Schotse eilandje Ailsa Craig, de juiste route aflegt nadat deze door de skip is losgelaten. ‘Bij het vegen zet je met je hele lichaam kracht op de bezem’, zegt Glasbergen, die een van de twee vegers is in de Nederlandse ploeg. ‘Zo kun je de steen als het ware besturen.’

Het team bestaat naast dertigers Glasbergen en Van Dorp uit Laurens Hoekman (23), Wouter Gösgens (23) en Tobias van den Hurk (20). De jongere garde heeft nog wel even te gaan, voor pioniers Glasbergen en Van Dorp begint de tijd wat meer te dringen. ‘Ik denk dat wij na volgend jaar nog één olympische cyclus meekunnen’, zegt Van Dorp. ‘We zorgen goed voor onszelf en zijn behoorlijk fit.’

Ondanks de successen die ze de afgelopen jaren boekten, is een overstap naar Canada, dat bekend staat als het mekka van het curling, nooit ter sprake gekomen. In dat land bestaat een profcompetitie. Canada heeft ook de meeste olympische medailles gewonnen. ‘Bij de topteams kun je daar best aardig verdienen’, zegt Van Dorp. Maar wij vinden het veel mooier om deze sport in Nederland op de kaart te zetten’.

Dat lukt met vallen en opstaan. De bekendheid van curling is toegenomen, maar de aanwas van nieuwe leden blijft uit. Nederland telt vier verenigingen, die bij tezamen zo’n honderdvijftig leden hebben. ‘Het blijft lastig om mensen enthousiast te krijgen’, zegt Van Dorp. ‘Op ijsbanen moeten curlers vaak concurreren om ijstijd met ijshockeyers of schaatsers. Als je dan pas om 23.00 het ijs op kunt, is dat niet heel aanlokkelijk.’

Glasbergen en Van Dorp hopen dat ze de sport een boost kunnen geven met deelname aan de Spelen van Beijing. Mocht het niet lukken om op het WK bij de beste zes landen te eindigen, dan is er nog een kans op het olympisch kwalificatietoernooi, dat in oktober wordt gehouden. ‘Het zou een prachtige beloning zijn voor het harde werk van de afgelopen jaren en een kroon op onze vriendschap’, besluit Van Dorp.