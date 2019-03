Jaap Stam voor twee jaar naar Feyenoord

Jaap Stam. Beeld BSR Agency

Stam is pas net begonnen als hoofdcoach bij PEC Zwolle, waar hij na de winterstop John van ’t Schip opvolgde. Stam trainde eerder de Engelse Championship-club Reading, miste daarmee in 2017 ternauwernood promotie naar de Premier League en werd in het daaropvolgende seizoen ontslagen.

De Kampenaar kende als verdediger een indrukwekkende spelerscarrière bij PSV, Manchester United, Lazio, AC Milan en Ajax. Hij was lange tijd rots in de branding bij het Nederlands elftal.

Als trainer staat hij juist voor verzorgd voetbal. Stam is een bekende van technisch directeur Martin van Geel, die met hem werkte bij Willem II en Ajax.

Eerder was Dick Advocaat nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord, omdat de directie de zinnen aanvankelijk had gezet op een ervaren trainer. Tegen Advocaats komst ontstond grote weerstand bij diverse geledingen binnen Feyenoord. Advocaat zegde af, de directie schakelde door. De 46-jarige Stam is niet ervaren, althans niet als hoofdcoach. Wel werkte hij als assistent bij PEC en bij (Jong) Ajax.

Feyenoord wil vol inzetten op de jeugd komend seizoen. Er is ook geen budget voor forse investeringen, tenzij er spelers voor goed geld verkocht worden.

Waarschijnlijk worden vanmiddag al de punten op de i van het contract gezet, aangezien PEC voor een zware reeks wedstrijden staat tegen AZ en Ajax en snel de focus op die wedstrijden wil. Ondanks een florissante start onder Stam staat PEC maar een puntje boven de nacompetitieplaatsen.