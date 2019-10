Jaap Stam per direct weg als trainer bij Feyenoord

Jaap Stam tijdens de wedstrijd tegen Ajax. Beeld Getty Images

Door veel fans was om zijn ontslag gevraagd. Feyenoord staat momenteel twaalfde. Stam begon in de zomer als opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord zegt bij monde van interim-technisch directeur Sjaak Troost het opstappen te betreuren, want Stam had nog wel ‘het vertrouwen van de clubleiding en de spelersgroep’. Het nieuws verraste Troost. ‘Vorige week in Zwitserland voor het treffen met Young Boys zag ik een kwetsbare trainer met twijfels. Dat was een eerste signaal dat ik dacht van: oef. Het gesprek liep plezierig af, zoals het contact altijd plezierig was. Daarom was het toch verrassend.’

De spelersbus van Feyenoord werd gisteravond opgewacht door boze fans. Een aantal spelers ging in gesprek, maar Stam niet. Troost keurde de actie van de fans niet af: ‘Het hoort bij deze club, maar gisteren was niet niks. Het was voor hem een optelsom, met gisteravond erbij kwam Jaap tot deze conclusie.’ Het had volgens Troost weinig zin om te proberen hem om te praten. ‘Jaap Stam komt uit Kampen. Hij had het in zijn hoofd, er was geen enkele twijfel bij hem om door te gaan.’

Stam zelf liet op de website van Feyenoord optekenen ‘goed en lang’ over zijn besluit te hebben nagedacht. ‘Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.’

Nieuwe trainer

Troost gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer. Dick Advocaat wordt genoemd, maar Troost wenste niet op speculaties in te gaan. Wel zal Feyenoord ‘binnen enkele weken een nieuwe directie presenteren’, zo kondigde Troost, zelf doorgeschoven vanuit de Raad van Commissarissen, aan. Het gaat om een driemanschap: een algemeen, technisch en financieel directeur.

Komende zondag tegen VVV zullen assistenten Denny Landzaat en Jean-Paul van Gastel waarschijnlijk voor de groep staan als Feyenoord in Venlo nummer 17 VVV treft.

Er zit meer in het vat dan de huidige twaalfde plaats, meent Troost. ‘Twaalfde is Feyenoord-onwaardig. In sommige wedstrijden zag je wat erin zit. De selectie heeft ondermaats gepresteerd. Of dat aan de trainer ligt? Het gaat om de chemie tussen trainer en spelersgroep. Die conclusie trok Jaap ook.’