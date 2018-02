Ja, de Koreaanse eenheid zal er prachtig uitzien, maar strijd gaat tijdens de openingsceremonie gewoon door

Ik was geïnstrueerd om koste was kost mijn hand hoger op de vlaggenstok te houden dan hij Oud-basketbalster Chung Eun-soon

Maar het is ook een herhalingsoefening. Al negen keer liep de Korea's samen tijdens de opening van een internationaal sportevenement, waarvan drie keer op de Olympische Spelen. Bovendien gaat de strijd in het stadion gewoon door. Die concentreert zich vaak op de vlag, die bij de intochten van team Korea door een man en een vrouw wordt gedragen.



De Zuid-Koreaanse oud-basketbalster Chung Eun-soon vertelde onlangs in de krant hoe dat bij de Spelen van Sydney (2000) ging. Zij was aangewezen als vlaggendrager, samen met de Noord-Koreaanse judocoach Park Jung-chul. 'Ik was geïnstrueerd om koste was kost mijn hand hoger op de vlaggenstok te houden dan hij', vertelde Chung.



Tot haar verbazing merkte ze dat ook de Noord-Koreaan zijn hand naar boven probeerde te wringen. 'Blijkbaar was ik niet de enige met die instructies', aldus Chung. De 1.85 meter lange basketballer won het uiteindelijk van Park (lengte 1.78).