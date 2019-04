Jørgensen stopt met zeuren en prompt boekt Feyenoord eerste uitzege sinds 9 december

Feyenoorder Nicolai Jørgensen (links) houdt drie spelers van VVV bezig Beeld VI Images

Oude tijden herleefden voor de kampioen van 2017. Er moest gewonnen worden door Feyenoord, en dat werd er ook. Op een stroeve, korrelige kunstgrasmat in een vol meelevend cultstadionnetje nota bene.

Voor Feyenoord anno nu was het een gedenkwaardige middag. De laatste uitzege voor de Rotterdamse topclub dateerde van 9 december, op bezoek bij FC Emmen. Feyenoord kukelde uit de top-3, maar is daar nu weer terug. Op beschamende afstand nog steeds van Ajax en PSV, maar met een punt voorsprong op AZ, dat over twee weken op bezoek komt in de Kuip.

De derde plaats betekent rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. Als Ajax de bekerfinale wint van Willem II is de vierde stek ook nog afdoende. Nummer 5 FC Utrecht, vorige week nog thuis winnaar tegen Feyenoord, staat weer op zeven punten van Feyenoord.

‘We zijn het aan onze stand verplicht om derde te worden’, meldde Feyenoorder na Feyenoorder gistermiddag boven aan de trap van stadion De Koel in gesprek met de pers.

Zo ook Nicolai Jørgensen, die de neergang van Feyenoord als geen ander symboliseert. Van zelfverzekerde topper tot tobber die smacht naar een straaltje zonlicht.

Die kreeg hij gisteren vol in het gezicht, al speelden hij en heel Feyenoord bepaald niet subliem. Maar er waren dus drie doelpunten en, met dank aan tal van matig afrondende VVV-spelers en goed keeperswerk van doelman Vermeer, geen tegengoals.

Jørgensen trof drie dagen eerder ook doel tegen Heerenveen, zodat hij nu op vijf treffers staat. Het is de eerste maal dat de Deense spits dit seizoen twee duels achtereen scoort.

‘Ongelooflijk, hè’, klonk het na afloop vol zelfspot uit zijn mond. Dan serieuzer: ‘Ik heb veel aandacht besteed aan mijn energie. Om elke wedstrijd alles te geven.’

Hij bevestigde daarmee het beeld dat VVV-manager en oud-mandekker van PSV en het Nederlands elftal Stan Valckx heeft: geeft die Jørgensen wel elke wedstrijd alles? Valckx: ‘Voor de rest heeft hij weinig minpunten, hij is zeer compleet.’

‘Het is lastiger als je ouder wordt’, aldus Jørgensen, die half januari 28 werd.

Een voetblessure aan het begin van het seizoen hakte erin. Die liep hij op kort na het WK waar hij een toptransfer had moeten verdienen, zo was zijn hoop en die van Feyenoord. Een bod van 17 miljoen euro van Newcastle United werd ruim een jaar geleden mede om die reden afgewimpeld. Maar de opzet flopte, Denemarken viel tegen, Jørgensen kon zich evenmin nauwelijks onderscheiden.

Na de voetblessure liep hij begin december ook nog een kwetsuur aan de hamstrings op. ‘Het herstelproces na wedstrijden duurde daarna ook lang. Vaak wel vier dagen. Nu nog maar anderhalve dag, zoals het hoort. Dat is fijn, ik voel me eindelijk goed en ik wil doorgaan met scoren.’

Wat hij ook wil: positiever zijn op het veld. Niet meer zeuren op ploeggenoten of op zichzelf, niet meer met een chagrijnig gezicht op de bank zitten, maar positiviteit uitstralen. ‘Het werkt. Ik voel me blij, moedig aan en krijg daarvan zelf ook een goed gevoel.’

De moraal van Jørgensen knakte deels doordat zijn rol bij competitiedoelpunten dramatisch inzakte. Van 21 goals en 14 assists in debuutseizoen 2016-2017, naar 10 goals en 3 assists in 2017-2018, naar 3 goals en 1 assist in het huidige seizoen tot afgelopen donderdag. Hij is ook niet meer altijd zeker van zijn plek, de teruggekeerde routinier Robin van Persie nam de honneurs in de punt vaak uitstekend waar.

‘De coach heeft me genoeg vertrouwen gegeven, ik zoek het bij mezelf,’ zei hij daar gisteren aanvankelijk zelf over. Maar later bleek er toch onvrede in het lange lijf te hebben gehuisd. ‘Ik heb daarover met de club gesproken. Soms verwacht je iets als speler en de club doet iets anders en dan heb je een klein misverstand. Ik zat op de bank en focuste me te veel op stomme dingen.’

Glimlachend: ‘Als je er middenin zit, denk je dat ellende een jaar duurt, maar blijkt het een maand te zijn. En dan speel je weer. Zo is voetbal.’

Volgens afzwaaiend Feyenoord-directeur Martin van Geel kan Jørgensen nog steeds méér opleveren dan de eerder geweigerde 17 miljoen euro uit Noord-Engeland. VVV-manager Valckx, voorheen spelersmakelaar, zou het verbazen. ‘Ik betwijfel of hij de wapens heeft voor een Premier League-club, daar móét je elke wedstrijd presteren. Ik denk eerder aan de Bundesliga, maar daar leggen ze minder snel dat soort bedragen neer voor iemand van 28.’

Jørgensen zelf: ‘Nu zal het lastig zijn. Maar als er een seizoen komt dat het weer goed gaat, waarom niet? Natuurlijk, ik word niet jonger, mijn contract wordt niet korter. Maar… voetbal is raar, dat weet ik wel.’