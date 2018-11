Jørgensen is weer even de redder van Feyenoord

Nicolai Jørgensen jucht. Hij heeft Feyenoord met zijn tweede treffer op een 3-1-voorsprong gezet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het seizoen is al nagenoeg mislukt voor Feyenoord en prompt verandert de Kuip dan in een tempel van weemoed en zelfbeklag. Na de kansloze nederlaag bij Ajax is de landstitel met een achterstand van tien punten op PSV uit zicht geraakt. En dus is de KNVB-beker wederom een heilige graal voor Feyenoord, waarmee de wonden moeten worden geheeld. Even dreigde tegen ADO Den Haag een volgende lijdensweg, maar al voor rust voorkwam Feyenoord een ware crisis.

De grauwe klassieker tegen Ajax illustreerde dat Feyenoord de aansluiting met zijn voornaamste concurrenten heeft verloren. Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat elke Rotterdammer op een wolk zat, toen Dirk Kuijt zijn missie voltooide met een landstitel voor Feyenoord. Vorig seizoen speelde de club weliswaar een bijrol in de Champions League, maar directeur Jan de Jong becijferde onlangs in de Volkskrant dat de begroting naar 100 miljoen euro werd getild.

Na het echec tegen Trencin in de voorronde van de Europa League valt Feyenoord dit seizoen weer terug naar een budget van 68 miljoen, waarmee het ver achterblijft bij PSV en Ajax. Alleen in een nieuw stadion kan Feyenoord op termijn in de pas blijven, betoogt ook directeur De Jong. Maar zelfs de duurste variant met een stadion voor 440 miljoen euro in het project Feyenoord City is een hoofdpijndossier geworden.

De directie van Feyenoord houdt vast aan de garantie dat het jaarlijks 25 miljoen aan inkomsten mag bijschrijven in het nieuwe stadion. Ook wethouder Adriaan Visser zet de hakken in het zand. Hij noemde de eis van Feyenoord onbespreekbaar. Toch zijn die visioenen over de revenuen in een nieuw onderkomen in 2023 nutteloos als Feyenoord nu niet drastisch ingrijpt.

Eric Botteghin kan vlak voor rust de 2-1 binnenkoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Frisse impulsen

De Jong kan het potje armdrukken met de wethouder beter uitstellen, want de club heeft in alle geledingen frisse impulsen nodig. Het contract met Giovanni van Bronckhorst loopt af en de houdbaarheidsdatum van de coach is wel bereikt. Hoewel de trainer alle krediet verdient voor de landstitel en de twee gewonnen KNVB-bekers hebben de spelers van Feyenoord onder zijn leiding te weinig progressie geboekt.

Ajax zal volgend jaar ongetwijfeld tientallen miljoenen bijschrijven als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden verkocht. De marktwaarde van de Feyenoorders is een stuk kleiner. Jörgensen kon begin vorig jaar nog voor 18 miljoen euro naar Newcastle United, maar mede door chronisch blessureleed zal de Deense topschutter nu veel minder opbrengen.

Donderdagavond miste Jørgensen eerst twee grote kansen, waarna hij met drie treffers het defaitisme uit de Kuip verdreef. Eerst bracht ADO-back Troupée hem met een onnozele terugspeelbal in stelling. Nu kon Jørgensen niet missen, in de 56ste minuut besliste hij het amusante duel door vallend raak te schieten: 3—1. Hij kreeg meteen applauswissel na de 4-1. Larsson tekende in de slotminuut voor de royale 5-1 zege.

Nog voor rust zorgde voorstopper Botteghin voor opluchting met een rake kopbal uit een corner van Berghuis: 2-1. Zondag was Berghuis nog onzichtbaar geweest in de Johan Cruijff Arena, al zakte bijna de gehele ploeg tegen Ajax door het ijs. Zo werd Feyenoord opnieuw veroordeeld tot een lange mars in de KNVB-beker om het seizoen nog enige glans te geven.

Nicolai Jørgensen stuit op de keeper van ADO Den Haag. Beeld ANP

Misplaatste arrogantie

PSV benadrukte de minachting voor het bekertoernooi met een wanprestatie tegen RKC. Het was zowel een beginnersfout als misplaatste arrogantie van de debuterende coach Mark van Bommel om met een B-team aan te treden. Ajax spaarde in het bekerduel met Go Ahead vedetten als Tadic en Ziyech, maar verslikte zich niet in de koploper van de eerste divisie. Van Bronckhorst kon het zich niet permitteren om de tweede garnituur van Feyenoord op te stellen.

Vermeer mag in het bekertoernooi de plaats innemen van keeper Bijlow, linksback Malacia verving Verdonk en Larsson verdrong Toornstra uit de basis. Nieuwkoop speelde voor de geschorste St. Juste, die zijn ploeg met een vlotte rode kaart tegen Ajax had gedupeerd en prompt een recordboete mocht afdragen.

Maar de kern van de ploeg bleef intact, eerherstel was noodzakelijk na het demasqué in de klassieker tegen Ajax. Toch leek de in Rotterdam geboren El Khayati Feyenoord met een schitterend schot in de bovenhoek nog dieper in het moeras te drukken: 0-1.

De wijze waarop de sierlijke aanvaller van ADO wegdraaide bij de verdedigers van Feyenoord was een volgende aansporing voor technisch directeur Van Geel voor een grondige schoonmaak. Ongetwijfeld zal ook zijn transferbeleid na dit seizoen tegen het licht worden gehouden. Uiteindelijk bleek ADO voor de derde keer op rij een gewillig slachtoffer in de KNVB-beker, voor Feyenoord tegen wil en dank opnieuw het podium van de troost.