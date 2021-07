Italië wint intense kwartfinale tegen België (2-1) met mooi aanvallend voetbal

Insigne scoort het tweede doelpunt. Beeld AP

Winst van Italië op België (2-1) was winst voor aanvallend voetbal. Het blijft vreemd om dat te beweren gezien het verleden, maar de liefhebber van dit genre komt dit EK bij het Italië van Mancini het meest aan zijn trekken.

Natuurlijk wordt soms ingezakt, geen ploeg houdt een offensief van 90 minuten vol in deze fase van een voor veel spelers ellenlang seizoen. Op het laatst, toen de speersnelle linksback annex linksbuiten Spinazzola was uitgevallen, moest zelfs nog meer worden teruggevallen op defensieve ambachtskunsten, zeer toevertrouwd vooral aan het centrum Bonucci-Chiellini.

Maar de 75 minuten ervoor zette Italië continu hoog druk en zocht het de aanval waar het kon, geholpen doordat de spelers exact van elkaar weten wat ze doen. Zo schuiven ze als een accordeon heen en weer.

België speelt liever wat meer vanuit de controle, een beetje a la Frankrijk op het WK, waarvan het verloor in de halve finale. Maar de Rode Duivels werden gedwongen steeds meer ten aanval te trekken doordat Italië al vlot op een 2-0 voorsprong kwam via Chiesa en Insigne.

Discutabele strafschop

België-Italië, dat volgens velen de finale had moeten worden, werd zo een intense bij vlagen hoogstaande kwartfinale in München. Maar een echte apotheose ontbrak, omdat België verder slechts één grote kans creëerde nadat het vlak voor rust via een discutabele strafschop van Romelu Lukaku op 2-1 was gekomen. Die was na een uur voor de Belg die in de beste vorm stak en tevens de beste afronder is, Lukaku dus. Maar de bal ging er miraculeus niet in en daarna gaf Italië niet zo gek veel meer weg, ondanks fijne acties van de jonge Belgische buitenspeler Doku.

De Belgen, die net als de Italianen alles wonnen dit toernooi, zinden op revanche voor het vorige EK. Vijf jaar geleden waren ze nog veel meer de favoriet tegen een kwalitatief mager Italië maar ging het mis in de openingswedstrijd (0-2). De bondscoach van België, Martinez, was er toen nog niet bij. Hij heeft de ploeg steeds wat volwassener gemaakt, zo vindt men in België. Zelfverzekerder. Efficiënter. De derde plaats op het WK 2018 was een knappe prestatie, maar goud was dit toernooi de inzet aangezien de zogenaamde gouden generatie begint te piepen en kraken. Eden Hazard ontbrak weer eens met een hamstringblessure, De Bruyne trad aan met een scheurtje in het enkelgewricht en kon zich minder manifesteren dan anders. Vermaelen (35) en Witsel (32) speelden niet veel afgelopen seizoen, maar toch deed Martinez weer een beroep op hen.

Zo heeft België een extreem ervaren, maar ook niet al te wendbaar defensieblok, dat weinig adequaat ingreep bij de tegentreffers. Barella mocht zich tussen drie verdedigers vrijdraaien om vervolgens de bal prachtig in de verste hoek te leggen. Insigne glipte handig voorbij Tielemans die al geel had en zich inhield. Daarna was er een zee aan ruimte om in te duiken en de bal rustig goed te leggen voor zijn geweldige rechterbeen om die prachtig in de verre hoek te schilderen, zoals hij al talloze malen deed in zijn carrière. De Belgen keken elkaar ontzet aan.

Italië liet zich daarna even wat inzakken, maar veel verder dan schoten van De Bruyne en Lukaku kwam België niet, ze waren niet al te lastige prooien voor de imposante Italiaanse doelman Donnarumma. Kort voor rust werd hij wel geklopt door een strafschop van Lukaku nadat Doku een zet kreeg van Di Lorenzo. Het was zwaar gestraft.

Cruiseschip in de storm

Doku was de enige tiener op het met routine volgepakte veld, de linksbuiten is bloedsnel, sterk en soepel in de heupen. Hij werd steeds beter en gevaarlijker. Na een uur, toen het spel als een cruiseschip in de storm steeds meer heen en weer begon te deinen, lanceerde hij na een dribbel De Bruyne die voorgaf op Lukaku, maar de spits schoot vlak voor de doellijn tegen de rechterbil van Spinazzola aan. De Italianen vierden de verijdelde kans uitgebreid zoals dat ze telkens deden.

Ze stopten zo ongelooflijk energie in werkelijk elke actie, trokken zelfs met de voorsprong op zak waar ze konden naar voren. Dan weer via een secure trap van verdediger Bonucci, dan weer via de raket op links Spinazzola dan weer soepel combinerend via het middenveld met vaak de tweebenige buitenspeler Chiesa als eindstation. Alsof er nooit zoiets als catenaccio bestaan heeft in Italië.

Er zijn geen echte sterren bij Italië, zeker spits Immobile is een ordinaire subtopper die teveel ballen verliest, maar zich kapot werkt tot de niet veel begaafdere Belotti hem komt aflossen.

Martinez kon vanaf de bank juist niet zoveel verfrissends brengen. Invallers Mertens en Chadli bereidden nog wel een flinke kans maar daarbij raakte Chadli direct geblesseerd.

Ook Spinazzola viel weg met een zware spierblessure en zal dit toernooi vermoedelijk niet meer in actie komen. Maar Italië gaat door en treft nu Spanje. België heeft geluk dat over anderhalf jaar al het WK is. Het zal vermoedelijk de allerlaatste kans voor De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois en co zijn.