Italië, met slechts 24 duizend speelsters, is de verrassing van kwartfinales

Het Italiaanse team viert de overwinning op China in de achtste finales. Beeld Getty Images

Zaterdag is de Italiaanse ploeg in Valenciennes, op het heetst van de dag om 15.00 uur, de tegenstander van Nederland, dat achtste staat op de ranglijst. Twee traditionele toplanden in het voetbal die in 2018 ontbraken bij dat grotere WK, dat van de mannen in Rusland.

Italië telt ongeveer 24 duizend geregistreerde vrouwelijke voetballers. Dat is weinig ten opzichte van de bijna 160 duizend in Nederland, maar het vrouwenvoetbal is in Italië bezig met een voorzichtige opmars.

Ondanks het conservatisme en de aversie tegen vrouwenvoetbal in bepaalde kringen. Italië-correspondent Jarl van der Ploeg stelt het zo: ‘Italiaanse mannen houden erg van voetbal en ze houden erg van vrouwen, maar op de een of andere onverklaarbare wijze niet van vrouwenvoetbal.’

Italië speelde, met één kwartfinale in 1991, een marginale rol in de geschiedenis van het WK. Een knetterende rel ontstond in 2015, toen de voorzitter van het amateurvoetbal Felice Belloli liet weten geen geld meer te willen steken in de vrouwentak, deze zaak van een ‘stelletje lesbiennes’. Brescia en Tavagnacco dreigden de bekerfinale te boycotten en overal waren protesten. Belloli werd ontslagen.

Sindsdien is de weg omhoog ingezet. De voetbalbond FIGC vroeg de grote clubs om ook meisjes de kans te geven op een opleiding binnen de profsectie. Menig topteam verbond zich aan een vrouwenploeg in de hoogste klasse. Juventus kocht ­Cuneo, Milan kocht Brescia. Clubs als AS Roma en Fiorentina namen vrouwenvoetbal al eerder serieus.

Bij de topper tussen Juventus en ­Fiorentina in Turijn zaten afgelopen seizoen 39.027 toeschouwers. En nu de vrouwen in de kwartfinale van het WK staan, is er opeens veel aandacht voor ze op tv en sportpagina’s.

Bondscoach Milena Bertolini is de opvolger van de legendarische verdediger Antonio Cabrini, speler van de wereldkampioen bij de mannen in 1982. Opvallende spelers zijn Barbara Bonansea, de harde verdediger en aanvoerder Sara Gama, Christiana Girelli en Manuela Giugliano. Italië had in de vorige ronde vrij weinig moeite met China.