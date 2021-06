Italië hunkert naar een grandslamwinnaar en met dit drietal zou het in Parijs zomaar kunnen lukken

Jannik Sinner op Roland Garros. Beeld AFP

In hun jacht de eerste Italiaanse grandslamwinnaar sinds Adriano Panatta in 1976 te worden, moeten de tieners Sinner en Musetti in de vierde ronde afrekenen met Rafael Nadal en Novak Djokovic. Berrettini is al zeker van de kwartfinale, nadat Roger Federer zich zondag terugtrok.

De 39-jarige Zwitser onderging vorig jaar twee knieoperaties en wil zijn lichaam niet te veel belasten. Voor de grasspecialist is Wimbledon dit jaar het belangrijkste toernooi. Samen met Nadal en Djokovic regeert hij al twee decennia het tennis. De Grote Drie wonnen vijftien van de laatste zestien grand slams en veroverden samen 58 titels op de vier grote toernooien.

Het is de vraag of de toekomst het heden al inhaalt in Parijs. Hoe dan ook is de tijd in het voordeel van de Italianen, die symbool staan voor de Italiaanse opmars binnen het mannentennis. Nooit eerder stonden tien Italianen in de top-100 van de wereldranglijst, een mijlpaal binnen het proftennis. Met twee tieners als blikvanger op Roland Garros.

‘Ik denk dat Jannik en ik de toekomst van het Italiaanse tennis en tennis in het algemeen zijn’, zei grandslamdebutant Musetti onverschrokken na zijn gewonnen vijfsetter in de derde ronde tegen zijn negen jaar oudere landgenoot Marco Cecchinato. De nummer 76 van de wereld ontmoet nu Djokovic, de mondiale nummer 1.

Nationale lente

Musetti spiegelt zich graag aan zijn leeftijdsgenoot Sinner, die wordt beschouwd als het grootste talent van dit moment. Op het gravel van Parijs verloor de nummer 19 van de wereld vorig jaar in de kwartfinale van Nadal. In de vierde ronde krijgt de jongste Italiaan ooit in de top-20 een herkansing tegen de dertienvoudig winnaar van Roland Garros.

Federer roemde de dubbelhandige backhand, kracht en snelheid van de 1,88 meter lange rossige Italiaan al eens. De twintigvoudig grandslamwinnaar zou het in de vierde ronde opnemen tegen Sinners landgenoot Berrettini. De nummer 8 van de wereld is de hoogstgeplaatste Italiaan en bereikte in 2019 de halve finale van de U.S. Open.

Het is niet de eerste keer dat een land kan spreken van een nationale lente in het tennis. In de jaren negentig waren de Amerikanen met Pete Sampras, Andre Agassi en Jim Courier sterk vertegenwoordigd op de grand slams. Het Duitse tennis leunde lange tijd op het succes van Boris Becker en Steffi Graf.

Een eenduidig antwoord op de vraag waar al het Italiaans talent plots vandaan komt, is lastig te geven. Al organiseert de Italiaanse tennisbond de laatste tien jaar meer toernooien op een lager niveau. Het was voor talentvolle tennissers als Sinner en Musetti de ideale manier om de wereld van het proftennis binnen te rollen en ervaring op te doen.

Op Roland Garros zijn de ogen op de talenten gericht. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat het twee tieners lukt om zich tussen de laatste zestien in Parijs te scharen. In 2006 waren Djokovic en Gael Monfils nog geen twintig toen zij de vierde ronde van Roland Garros haalde.

Sinner en Musetti mogen dan veel overeenkomsten hebben, op de baan vertegenwoordigen ze een heel eigen stijl, alsof ze zijn opgeleid in een andere tenniscultuur. Sinner is de stoïcijnse hardhitter, Musetti de temperamentvolle artiest met zijn enkelhandige backhand en fijnzinnige lobs.

Skiër

Beiden bewandelden een ander pad op weg naar de top. Musetti was vanaf zijn 4de op de tennisbaan te vinden en behoorde toen hij 12 was tot de grootste Italiaanse talenten. Het was de leeftijd waarop Sinner, die opgroeide tussen de bergen op de grens van Italië en Oostenrijk, pas begon met tennis.

Lange tijd lag voor Sinner een carrière als skiër eerder voor de hand; op zijn 8ste veroverde hij in zijn leeftijdsklasse de nationale titel op de reuzenslalom. Zijn vader bracht hem op latere leeftijd de liefde voor tennis bij. Tegenwoordig trainen Sinner en Musetti elke week samen.

‘Veel mensen stellen mij de vraag wie beter is, ik of Lorenzo’, aldus Sinner. ‘We zijn twee heel verschillende spelers, met verschillende persoonlijkheden, zowel op als naast de baan.’ Volgens hem is zijn landgenoot niet zomaar een talent. ‘Hij is misschien wel getalenteerder dan ik. Lorenzo kan alles met een bal.’

Musetti: ‘Jannik is verder in zijn ontwikkeling dan ik; ik maak nu mee wat hij vorig jaar meemaakte.’ De Italiaan volgt zijn trainingsmaat en landgenoot tijdens het toernooi in Parijs nauwlettend. ‘Natuurlijk zie ik dat Jannik het goed doet, maar ik moet vooral naar mezelf kijken en mezelf verbeteren.’

Het is de vraag of het Sinner en Musetti lukt de uitgesproken favorieten Djokovic en Nadal te verrassen, en zich als tweede en derde Italiaan in de kwartfinale bij Berrettini te voegen. Hoe dan ook: de toekomst van het Italiaanse tennis lijkt voorlopig verzekerd.